Было открыто восемь вагонов.

В ночь на 25 февраля в Польше произошла очередная диверсия в отношении украинской агропродукции – в Котомеже вблизи Быдгоща неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути, сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что полиция проводит расследование. Служба охраны железной дороги первой прибыла на место инцидента и охраняет территорию. Ранее появились представители местных властей и фермеры, которые взяли пробы кукурузы.

"Вряд ли зерно высыпалось само по себе, потому что восемь вагонов открыто. Мне сейчас трудно сказать, кукуруза ли это из Украины. Такой информации никто не предоставляет" – рассказал заместитель старосты гмины Добрч Себастьян Городецкий.

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Один из фермеров отметил, что нужно спросить у перевозчика, кукуруза ли это из Украины. Однако кто-то сфотографировал накладную, утверждая, что это украинский товар.

В комментарии Latifundist.com основатель трейдинговой компании "Агроойлтрейд" Сергей Орловский подтвердил, что на промежуточной станции неподалеку от польского Быдгоща неизвестные открыли 8 вагонов с кукурузой, следовавших из Украины.

Протесты польских фермеров

В феврале польские фермеры начали массовые протесты по бокированию пунктов пропуска на границе с Украиной. Было зафиксировано уже несколько диверсий с украинской агропродукцией. Так, 20 февраля польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Утром 23 февраля неизвестные лица на станции "Дорогуск" открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, направлявшийся в Германию.

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