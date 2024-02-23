В Польше правительство хочет ввести существенные ограничения на поступление чувствительных товаров из украинского государства, отметил министр сельского хозяйства.

Отношения Польша - Украина сейчас в центре внимания. Польские власти намерены "защитить польский рынок" от таких украинских продуктов, как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. "Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас, потому что фермеры из Польши и других стран ЕС не смогут выдержать конкуренции", - говорится в сообщении.

Секерский отметил, что польское правительство хочет ввести существенные ограничения на поступление чувствительных товаров из Украины, включая детальный и даже ограничительный контроль на границе.

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По его мнению, польские фермеры сейчас справедливо выражают свою оппозицию ситуации, в которой оказалось сельское хозяйство Польши. Среди основных причин протестов польский министр назвал "необоснованные требования" зеленого курса Европейской Комиссии, чрезмерное поступление агропродовольственной продукции из Украины на польский рынок и падение рентабельности сельскохозяйственного производства.

"Наша общая цель - сильное польское и европейское сельское хозяйство, способное обезопасить себя от недобросовестной конкуренции и решений, не учитывающих специфику сельскохозяйственного производства", - сказал он.

Секерский убежден, что Европейская Комиссия должна понять фермеров, которые протестуют, и осознать, что любые изменения европейской политики должны быть справедливыми.

Ситуация на границе с Польшей

22 февраля стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал в Варшаву и провел важные встречи для разблокирования границы.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска провести встречи на государственной границе с целью разблокирования движения украинских грузов.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею Владимира Зеленского провести правительственную встречу для решения вопроса блокирования пунктов пропуска, заявил государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера. Он также отметил, что встреча на границе "не самая безопасная", и лучше было бы встретиться в Варшаве или Люблине.

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