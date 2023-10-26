Порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, которые прошли по временному коридору.

Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, отметив при этом, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, которые прошли по временному коридору.

"Все установленные ВМС ВСУ имеющиеся маршруты являются действительными и используются гражданскими судами. Учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий", – говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что сейчас в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна.

"Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. 33 судна экспортировало более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов", – добавили в профильном министерстве.

Временный морской коридор - последние новости

По данным Минагрополитики, по состоянию на 23 октября временным морским коридором, который был открыт в августе, Украина экспортировала преимущественно в Европу и Африку почти 700 тысяч тонн зерна.

25 октября в Украинской зерновой ассоциации сообщили, что чиновники необоснованно заблокировали движение судов по морскому коридору. При этом подчеркнули, что такая задержка судов в портах наносит колоссальный ущерб украинским аграриям и государственному бюджету страны.

Сегодня, 26 октября, как сообщила консалтинговая компания "Барва Инвест", Украина приостановила работу временного морского коридора. В компании отметили, что такая приостановка де-факто уже действовала в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу" из-за увеличения активности российской авиации.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заверила, что сейчас Силы обороны юга контролируют ситуацию в Черном море, несмотря на то, что враг пытается оказать давление на гражданское судоходства, активизируя время от времени авиацию. Она подчеркнула, что не надо паниковать и создавать дополнительный информационный ажиотаж, а нужно доверять Силам обороны.

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