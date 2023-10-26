Она заверила, что на сегодня Силы обороны контролируют ситуацию в Черном море, несмотря на то, что враг пытается оказать давление на гражданское судоходство, активизируя время от времени свою авиацию.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о приостановке 26 октября движения судов по новому Черноморскому зерновому коридору.

В эфире телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга напомнила, что зерновой коридор существовал до 17 июля этого года и был прописан международными соглашениями. После того был предложен Силами обороны гуманитарный коридор, по которому направляется не только зерно, а также разного рода грузы.

"Направляются они тогда, когда силы обороны определяют ситуацию безопасности как способствующую прохождению судна в условиях войны. В условиях имеющейся российской угрозы и активной агрессии, которую они себе позволяют в Черном море, в том числе с помощью авиации. В условиях соответствующих погод, которые характеризуются и штормами также. Все эти факторы и многие другие публикуются, выстраиваются в единую картину. И только тогда принимается решение, возможно ли в условиях отсутствия, фактически, навигации следовать соответствующим коридором. И только тогда, когда силы обороны принимают решение о возможности такого следования может осуществляться судоходство. Нет четкого графика или расписания, как на железнодорожном вокзале, который нарушается, останавливается или ставится на паузу. И это надо осознавать", - подчеркнула Гуменюк.

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На уточняющий вопрос, является ли на сегодня ситуация безопасности такой, что Силы обороны разрешают движение судов гуманитарным коридором, который называют "зерновым", она ответила, что именно в целях безопасности судов, данная информация не провозглашается публично.

"Как раз в рамках ситуации безопасности, мы не провозглашаем когда ситуация безопасности открыта "Пожалуйста, идите!". Мы имеем дело с коварным врагом. Мы общаемся с теми, кто участвует непосредственно в этой ситуации. Когда судно готово, подана соответствующая заявка, тогда происходит рассмотрение вопроса о возможности его следования. Но это не открытая информация, которую стоит вывешивать в виде графика движения подобных судов. К этому надо относиться с пониманием для того, чтобы такой коридор функционировал", - пояснила Гуменюк.

Она заверила, что сейчас силы обороны юга контролируют ситуацию в Черном море, несмотря на то, что враг пытается оказать давление на гражданское судоходство, активизируя время от времени авиацию.

"На сегодня ситуация в Черном море стабильно контролируемая со стороны Сил обороны и это признают, в том числе, специалисты международных разведок. Корабельная группировка врага держится в условно безопасном для себя районе. То есть, от восточной части Крымского полуострова в направлении Новороссийска. Там они зажаты и не могут направляться в любую другую часть Черного моря. Именно из-за этого враг активизирует авиацию. Фактически авиация (РФ - УНИАН) время от времени позволяет себе условное патрулирование в направлении, в том числе, гуманитарного коридора. Продолжает давление на гражданское судоходство, путем сброса управляемых авиационных бомб или других взрывных устройств в том направлении, учитывая течение, учитывая штурмовую погоду для того, чтобы максимально навредить этой работе", - акцентировала Гуменюк.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга резюмировала, что не надо паниковать и создавать дополнительный информационный ажиотаж, а нужно доверять Силам обороны.

Временный морской коридор из Украины

Как писал УНИАН, сегодня 26 октября Украина приостановила работу временного морского коридора из-за увеличения активности российской авиации. Об этом сообщила консалтинговая компания "Барва Инвест". Отмечается, что такое приостановление де-факто уже действовало в течение последних двух дней из-за решения военных и текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключается, что он будет продлен.

После того, как в июле РФ отказалась от продолжения участия в "зерновом соглашении", Украина установила временные коридоры для торговых судов, следующих в или из черноморских портов страны.

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