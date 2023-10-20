В то же время Киев призывает партнеров организовать патрулирование в Черном море и предоставить Украине дополнительные средства защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.

Переговоры о возвращении Москвы к "зерновых сделок" больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает без РФ.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. "Зерновой коридор нового формата успешно функционирует без участия государства-агрессора. С сентября 2023 года новым морским коридором, проложенным Украиной, воспользовались более 30 судов. Украина - ответственный поставщик продукции, который при любых обстоятельствах ищет пути обеспечения выполнения своих обязательств в рамках заключенных соглашений", - отмечается в сообщении.

Успехи нового зернового коридора демонстрируют, что Россия была лишним звеном в Черноморской зерновой инициативе.

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"Переговоры о возвращении Москвы к "зерновым соглашениям", из которых она сама вышла, больше не имеют смысла. Успешное функционирование нового зернового коридора стало возможным благодаря Силам обороны Украины, которые вытеснили российский флот из северо-западной акватории Черного моря", - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

В то же время Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море. В частности, организовать патрулирование и траление морских вод, а также предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.

Успехи Украины в Черном море

Как сообщал УНИАН, в начале октября младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи отметил, что прогресс Украины медленный, но он есть.

Как известно, Украина в апреле 2022 года смогла потопить крейсера "Москва". А в 2023 году серьезно повредила большой десантный российский корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов", которая могла нести крылатые ракеты "Калибр".

10 октября 2023 года стало известно о "вышках Бойко". Украина вернула контроль над "вышками Бойко" – это буровые газо - и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Британское издание The Guardian в октябре, анализируя удары по российским объектам в оккупированном Крыму отмечало, что Украина вернула себе Черное море по крайней мере частично, превратив его в запретную зону для российских военных кораблей, – это большое достижение, учитывая, что Украина имеет лишь горстку старых самолетов и вообще не имеет значимого военно-морского флота.

5 октября 2023 года появилась информация о том, как Украина отвоевала у России Черное море. Как свидетельствуют спутниковые данные, Россия была вынуждена вывести из оккупированного Севастополя два фрегата, три ударные подводные лодки, пять больших десантных кораблей, патрульный катер и малые ракетные корабли. Их перебросили на восток к более безопасной российской гавани Новороссийск. Группа других лодок отправилась из Севастополя в Феодосию, порт на восточном берегу Крыма.

Зерновой коридор

В августе 2023 года ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года. После него вышли еще четыре судна, которые вынужденно находились в украинских портах более полутора лет.

В сентябре 2023 года по временному коридору в акваторию портов Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под погрузку. Таким образом, по словам специалистов, доказано, что зерновой коридор без России может работать.

19 октября 2023 года из портов Большой Одессы по временному коридору вышло первое судно с зерном. Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта.

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