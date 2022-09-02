Крым используется РФ как плацдарм для незаконной перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины.

Суд наложил аресты на шесть морских судов, которые заходили в порты Крыма и вывозили краденое зерно из Украины.

Об этом в Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"По ходатайству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя суд наложил аресты на 6 морских судов, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова. Они принимали участие в перевозке похищенного оккупантами украинского зерна и были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора отмечают, что судна "Амур 2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" и "Капитан Корчин" под флагом РФ "осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт, переправляя украинское зерно в третьи страны". "Таким образом, полуостров Крым используется РФ как плацдарм для незаконной перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины", - сказано в сообщении.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по "зерновому коридору" морем Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем.

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