Перевозчики продолжают нарушать, выключая систему автоматической идентификации судна.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинское зерно и другие товары российские оккупанты вывозят в свои порты, оттуда продают как собственную продукцию - к сожалению, в незаконном бизнесе участвуют и международные перевозчики.

"К сожалению, они (россияне - УНИАН) используют украинские порты на оккупированной территории. Используют довольно активно, как и раньше для того, чтобы незаконно вывозить украинское зерно, скорее всего, уже новых урожаев", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".

Он уточнил, что в 2022-2023 годах захватчики вывозили через оккупированные порты то, что было выращено, сделано до полномасштабного вторжения. В частности, это и украинский металл, и зерно и т.д. - все то, что россияне считают ценным.

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"Схема там довольно проста - они выключают систему автоматической идентификации (AIS), нарушают, конечно, этим международные правила... Затем перегружают в свои порты награбленное и дальше там уже реализуют на экспорт как собственную продукцию. При этом эту продукцию вывозят как международные перевозчики, так конечно и официальные российские перевозчики", - отметил Плетенчук.

Как раз недавно, подчиненные ВМС ВС Украины структуры одно из таких иностранных судов задержали на Дунае - оно заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях.

В то же время, по словам спикера, оперативная ситуация в Азовском море остается неизменной. На нее повлияло поражение ВСУ парома "Славянин", который противник использовал для военной логистики. После повреждения парома РФ вывела из Азова свои военные корабли.

"Это не случайность - это понимание опасности нахождения там в дальнейшем. Потому что Азовское море находится под огневым контролем, в том числе ВМС ВСУ", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, на уход российских кораблей, кроме поражения парома, также повлияло событие, связанное с Ейском - уничтожение вражеского склада с дронами. Как уточнил спикер, это была довольно удачная операция - уничтожено более сотни дронов вместе с инструкторами.

"И уже после поражения в порту "Кавказ" (парома "Славянин" - УНИАН) поняли опасность и в авральном темпе вывели все, что там оставалось - противоминные тральщики и ракетный катер, если не ошибаюсь", - рассказал военный.

Он добавил, что в прошлом месяце оккупанты осуществляли кораблями межбазовые переходы из Крыма в Новороссийск.

По мнению Плетенчука, если бы россияне связывали свою логику с военной эффективностью, а не с имперскими амбициями и "хотелками", то могли бы вывести свои боевые единицы в безопасное место. Например, через Волго-Донской канал или просили бы выход через турецкие проливы. Представитель ВМС ВСУ добавил, что сейчас речь идет о геополитике, международной политике, но не исключает, что Кремлю позволили бы спасти свои корабли таким образом. Однако захватчики решили перебросить корабли в Новороссийск и "ждать".

Похищение РФ украинского зерна

Как сообщал УНИАН, недавно подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали на Дунае грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. По данным Lloyd's List, это иностранное судно Usko Mfu под флагом Камеруна задержано из-за того, что незаконно пересекало национальные границы Украины и перевозило грузы в оккупированный Россией Севастополь и из него. Судно шло из молдавского порта Джурджулешты. Груз - ячмень, пункт назначения - Суда (Греция).

Впоследствии в СБУ сообщили, что задержали капитана этого судна, по данным следствия, он помогал РФ вывозить из Крыма украинское зерно. В частности, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Затем транспортировало груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

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