Судно под флагом Камеруна шло из молдавского порта Джурджулешты.

На реке Дунай задержано иностранное судно, которое, нарушив законодательство Украины, в коммерческих целях заходило в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Задержали с соблюдением всех соответствующих процедур", – подчеркнул он.

Плетенчук добавил, что его заявление, сделанное в социальных сетях, является официальным комментарием.

Видео дня

"Пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится", – резюмировал спикер.

По данным Lloyd's List, иностранное судно было задержано во время следования по реке Дунай из-за того, что оно незаконно пересекало национальные границы Украины и перевозило грузы в оккупированный Россией Севастополь и из него.

"Грузовое судно Usko Mfu (ИМО: 7919781) под флагом Камеруна дедвейтом 4127 тонн шло из молдавского порта Джурджулешты, когда к нему подошел корабль и заставил его стать на якорь в украинском порту Рени... Агент и судовой брокер говорят, что Usko Mfu перехватили военным катером, когда он находился в румынских водах", – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Дунай является узкой водной артерией, а конкретный участок, по которому шел Usko Mfu, граничит как с Румынией, так и с Украиной.

"Анализ разведывательных данных Lloyd's List Intelligence показывает, что Usko Mfu прошел между украинскими и румынскими водами, направляясь вниз по течению", – пишет издание.

Судно было загружено ячменем, пунктом назначения значилась Суда (Греция).

Примечательно, что в период с 22 мая по 5 июня капитан отключил систему автоматической идентификации, из-за чего движение судна не отслеживалось на онлайн-картах. В то же время благодаря фото со спутника, установлено, что в это время Uskо Mfu осуществил заход возле Камышовой бухты в Севастополе.

В судебном документе, выданном украинским правительством и рассмотренном Lloyd's List, указано, что арест Usko Mfu был сделан по запросу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как РФ обходит санкции с помощью судов

В ВМС ВСУ неоднократно отмечали, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Каждые сутки в интересах РФ по Керченскому проливому в Черное море проход осуществляет определенное количество судов, часть их затем движется в направлении пролива Босфор. Аналогичные события происходят в Азовском море.

Также, по данным иностранных СМИ, российские и иранские суда активно используют Каспийское море для тайных поставок товаров в обход санкций. Российские суда также заходят в "теневые" порты, выключая передачу данных в систему автоматической идентификации (AIS) и даже подделывая свое местонахождение.

Вас также могут заинтересовать новости: