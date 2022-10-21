Если российские планы будут реализованы, то РФ может получить за счет нелегального экспорта зерна около 600 миллионов долларов.

До конца 2022 года Россия может вывезти всего 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на отдел расследований NDR.

С начала войны РФ против Украины около миллиона тонн уже отправили из морских портов аннексированного Крыма, из Севастополя вышли около 20 судов с пшеницей и другим зерном. Большинство грузов направили в Россию, Сирию и Турцию.

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Из товарных списков следует, что до конца года планируется еще почти 40 раундов из Севастополя. Кроме того, по данным NDR, Россия, вероятно, уже организовала логистику для транспортировки зерна, которое еще только планируется захватить на украинских территориях.

Если российские планы будут реализованы, то РФ может получить за счет нелегального экспорта зерна около 600 миллионов долларов, говорится в расследовании.

Кража зерна из Украины:

По состоянию на 17 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе, находящихся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" как подозревают в перевозке краденого зерна.

Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. По информации Reuters, Россия продала Сирии украинское зерно на 40 миллионов долларов.

Пытаются продать зерно и пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.

8 сентября 2022 года российским капитанам, которые воровали украинское зерно, сообщили о подозрении.

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