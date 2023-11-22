Эти мандарины были импортированы в Украину из Греции, а туда они были завезены из Египта.

В Украину завезли ядовитые мандарины из Египта, которые попали на украинские рынки импортом из Греции.

Госпродпотребслужба обнаружила во фруктах превышение содержанием пестицида диметоата в 33 раза. Украинских операторов рынка призывают изъять из оборота ядовитые мандарины как можно скорее.

В срок не более двух рабочих дней следует письменно проинформировать ведомство в случае выявления превышения нормы пестицида в партии фруктов.

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Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, эти мандарины были импортированы из Греции (экспортер: DROSERO TRADE S.M. P.C.), а туда они были завезены из Египта. Импортером в Украине стало ООО "Фудком", которое находится в Киеве.

Накануне в сообщении системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) отмечалось, что в Украину попали мандарины с содержанием пестицида диметоат, который превышен от допустимой нормы в 33 раза.

Опасность пестицида диметоат для человека

Диметоат используется для борьбы с вредителями. Попадание этого пестицида в организм человека через рот, поры или воздушно-капельным путем может вызвать диарею, тошноту, потливость, помутнение зрения, затрудненное дыхание.

Если человек часто контактирует с димеотатом, то у него может прослеживаться дезориентация, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации, кошмарные сны, проблемы с речью и даже расстройство сердечно-сосудистой системы.

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