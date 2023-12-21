Накануне RASFF сообщала, что в Украину из Франции завезли опасный сыр.

Госпотребслужба опровергает завоз в Украину сыра, в котором обнаружен стафилококк.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 19 декабря 2023 года Госпродпотребслужба получила информационное сообщение по системе быстрого оповещения относительно пищевых продуктов и кормов (RASFF) № 2023.8743 относительно выявления патогенного микроорганизма "стафилококк коагулазопозитивный" в сыре, экспортировавшемся из Франции.

Однако в сообщении № 2023.8743-fup1 указано, что распространение сыра произошло в Бельгии, Испании и Великобритании. Кроме этого, подтверждающих документов относительно отправки партии сыра в Украину предоставлено не было.

Видео дня

Отмечается, что 20 декабря 2023 года Госпродпотребслужбой направлен запрос команде RASFF при Европейской комиссии относительно уточнения экспорта сыра из ЕС в Украину и получен ответ, что данный груз в Украину не отправлялся.

Опасный сыр в Украине - о чем шла речь

Накануне Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) сообщала, что в Украину завезли опасный сыр, в котором обнаружены патогенные микроорганизмы "стафилококк коагулазопозитивный". Речь шла о сыре Reblochon de Savoie, который попал на прилавки экспортом из Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: