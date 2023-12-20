Будьте осторожны в покупках к столу на праздники из-за сыра Reblochon de Savoie.

В Украину перед Новым годом завезли опасный сыр, в котором обнаружены патогенные микроорганизмы "стафилококк коагулазопозитивный".

Как сообщила Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), речь идет о сыре Reblochon de Savoie, который попал на прилавки экспортом из Франции.

Среди пищевых продуктов стафилококк чаще всего передается через молочные или кондитерские изделия, консервы, мясо. Признаки заболевания появляются уже через несколько часов после употребления в пищу таких продуктов.

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Наиболее частыми симптомами заражения стафилококком являются боль в животе, тошнота и рвота. Если отравление сильное, также возникают головные боли, судороги и учащенное сердцебиение.

Ядовитые продукты в Украине

Во второй половине ноября в Украину завезли ядовитые мандарины из Египта, которые попали на украинские рынки импортом из Греции.

В этих фруктах было обнаружено превышение содержания пестицида диметоат в 33 раза. Украинских операторов рынка призвали изъять из оборота ядовитые мандарины как можно скорее.

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