Многие украинцы, которые были вынуждены эвакуироваться из-за вторжения россиян в Украину, просто оставили своих домашних любимцев на произвол судьбы.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в приютах количество бездомных животных увеличилось на 60% от начала 2022 года.

Как отмечается на странице зоозащитной организации Save Pets of Ukraine, сейчас в тыловых областях государства количество животных в приютах выросло на 20-30%, у зооволонтеров из прифронтовых областей на 60%, а в приютах возле фронта – на 100%.

Всего организация провела перепись 510 украинских приютов для животных и выяснила, что по состоянию на январь 2023 года 25 799 собак и 19 473 кошек находятся под наблюдением волонтеров. Их численность постоянно увеличивается.

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"Из-за нехватки мест в приютах активнее применяются гибридные формы опеки: передержка, кормление животных на улице", – говорится в исследовании.

Зоозащитники говорят, что преимущественно в приют попадают именно домашние животные, которых люди просто оставили во время эвакуации из-за полномасштабной агрессии РФ.

Также война негативно повлияла на зоозащитные программы, которые волонтеры основали, чтобы уменьшить размножение бездомных собак и животных. В частности, речь о бесплатной стерилизации.

Также заведениям не хватает ресурсов для того, чтобы обеспечивать пребывание такого количества животных. Наблюдается постоянный дефицит лекарств, корма и профессионального персонала, который мог бы ухаживать за ними. Ситуация ухудшается из-за постоянных выключений света.

Приютам, находящимся на прифронтовых территориях, нужна срочная эвакуация, напоминают зоозащитники.

Увеличение бездомных животных через российскую агрессию

Сейчас более 80 видов животных в Украине находятся на грани исчезновения из-за вооруженной российской агрессии. В течение первых месяцев вторжения россяине успели оккупировать 8 заповедников и 12 национальных парков. Представители движения UAnimals создали с помощью искусственного интеллекта их изображения для того, чтобы обратить внимание людей на проблему.

По данным экспертов, Украина еще до начала российского вторжения входила в топ-10 стран по количеству бездомных животных. Теперь ситуация значительно ухудшилась. На фоне этого Кабмин принял постановление о регулировании численности бездомных животных. Их должны отлавливать, лечить и передавать зоозащитникам, согласно европейским практикам.

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