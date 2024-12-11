По словам женщины, ее цветы цветут, как сумасшедшие.

Мирная лилия, спатифиллум и женское счастье - все это названия одного и того же растения. Оно имеет яркие зеленые листья и нежные белые цветы. Ее любят не только за внешний вид, но и неприхотливость к условиям и уходу.

Любительница садоводства Гейл Накосте поделилась своим секретом замечательных мирных лилий с большими цветами. Как пишет Ехргеѕѕ, она поливает свое растение водой с банановой кожурой.

"Цветет, как сумасшедшее, большими цветами и растет быстрее. Я также поливаю другие растения банановой водой. Все идет прекрасно", - отметила она.

Видео дня

Бананы богаты калием - одним из важнейших элементов триады удобрений, наряду с азотом и фосфором. Это делает их чрезвычайно полезными для цветущих растений, помогая им транспортировать питательные вещества и воду внутрь.

Кроме калия, они содержат немного марганца, кальция, магния и серы, которые также хорошо воспринимаются растениями.

"Вы кладете банановую кожуру в банку с водой, накрыв сверху крышкой, и оставляете в воде на ночь или пару дней... Вода будет выглядеть мутной, тогда можно поместить жидкость в кувшин, чтобы использовать позже. Убедитесь, что кожура полностью покрыта водой. Я использую банки с крышкой, чтобы замочить кожуру. Когда я использую банановую воду, я добавляю к ней еще немного воды, примерно три части банановой воды на одну часть обычной воды. Я также храню воду в кувшине. Мы оба едим по банану в день, поэтому мне нужно экономить много воды. Я поливаю раз в неделю или чаще, если нужно", - рассказывает женщина.

Однако следует понимать, что банановая вода не является полноценной заменой удобрения, поскольку не содержит азота. Пользуясь таким удобрением, важно не переусердствовать, поскольку избыток может привести к появлению коричневых пятен на листьях спатифиллума.

Если соцветия более зеленые, чем их обычные кремово-белые, это, вероятно, признак слишком большого количества удобрений.

Ранее УНИАН сообщал, как ухаживать за спатифиллумом зимой, чтобы не гнили корни.

Вас также могут заинтересовать новости: