Важным элементом является то, сколько вы поливаете "женское счастье"

Спатифиллум, он же "женское счастье" и мирная лилия, имеет много поклонников благодаря своему легкому уходу и нежным, белым цветам, которые расцветают весной и осенью.

Как пишет Ехргеѕѕ со ссылкой на экспертов Quirky Plants, "чем больше света получает ваша мирная лилия, тем быстрее она будет расти и зацветет, особенно весной". Несмотря на это, прямой свет вредит этому растению, а потому стоит беречь его для обильного цветения.

Другим важным элементом является то, сколько вы поливаете "женское счастье". Это нужно делать, когда верхний слой просохнет.

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"Придержите полив, пока она не начнет немного обвисать. Это хороший показатель того, что она готова выпить. Не оставляйте свое растение в избытке воды в течение длительного времени", - порекомендовал эксперт.

Поскольку мирные линии в природе растут в тропических условиях, стоит обеспечить ей достаточный уровень влаги. Ее даже можно разместить в ванной комнате.

"Идеальная комнатная температура для мирной лилии - от 18 до 28 градусов по Цельсию. Пока температура в помещении не опускается ниже 18°C, она будет счастлива", - добавил эксперт.

С наступлением весны можно добавить в полив немного удобрений и продолжать подкармливать спатифиллум каждые шесть недель до сентября. Это обеспечит хорошее цветение.

Иногда, покупая "женское счастье" в магазине, можно заметить белые пятна на листьях. Это свидетельствует о том, что будет сложно заставить его зацвести и надо приложили больше усилий в уходе.

Другие советы для женского счастья

Эксперт по садоводству Джейн Доббс рассказала, как сделать так, чтобы цветок Спатифиллум, "женское счастье" зацвел осенью. По ее словам, эти лилии могут цвести в течение года время от времени, однако значительную роль играют факторы окружающей среды.

Также УНИАН отмечал, что если не цветет спатифиллум, вам понадобится одно копеечное средство.

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