Эти цветы чувствительны к плохой воде и чрезмерному поливу.

Спатифиллум, который также известен под названием женское счастье или мирная лилия, любят за красивые цветы и умение очищать воздух и поглощать влагу. Это делает их едва ли не идеальными растениями для дома в зимний сезон.

Как пишет Mirror со ссылкой на эксперта Serenata Flowers Натали Деверо, эти цветы очень чувствительны к водопроводной воде, а потому их нужно осторожно поливать.

"За мирными лилиями легче ухаживать зимой, когда солнечного света меньше, чем за другими растениями, несмотря на то, что они тропические. Они хорошо растут в условиях умеренного или слабого освещения. Они зацветут весной, если в течение зимы дома поддерживается минимальная температура около 15°C, а почва остается влажной в горшке с хорошим дренажем", - говорит она.

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Переувлажнение спатифиллума может привести к загниванию корней и "убить" ваше растение. Очень важно избегать чрезмерного полива, особенно в холодное время года.

"Мирные лилии не любят, когда их переувлажняют, поэтому не поливайте по расписанию, поскольку зимой им понадобится меньше, чем летом, когда внешние условия теплее. Чрезмерный полив может привести к корневой гнили, которая задушит растение. Зимой доведите воду до комнатной температуры перед поливом, поскольку слишком холодная вода может шокировать растений", - советует Натали.

Для оптимального ухода лучше использовать фильтрованную воду. Перед поливом убедитесь, что верхний слой почвы сухой.

Если вы видите, как растение вянет, вероятно, ему нужно больше воды, поскольку это типичный признак обезвоживания. В то же время, если листья поникают и желтеют, то так спатифиллум сигнализирует о чрезмерном поливе.

Поскольку мирные лилии являются тропическими растениями, стоит часто опрыскивать их зимой, чтобы поддерживать необходимый уровень влаги.

Ранее УНИАН рассказывал, как часто поливать монстеру дома.

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