Если у вас никогда раньше не было собаки, эти породы лучше всего подойдут.

Если вы хотите завести собаку, то перед вами стоит большой выбор из более 200 пород. Однако, если вы никогда не имели домашнего любимца, портал The Scotsmen согласно данным Американского кинологического клуба советует обратить внимание на эти 9 пород.

1. Лабрадор ретривер

Эта порода является самой популярной собакой в Великобритании и также подойдет для владельца без опыта. Лабрадор-ретривер имеет идеальное сочетание ума, красоты и дружелюбия. Однако следует отметить, что они нуждаются в регулярных физических упражнениях и не любят оставаться наедине в течение длительного времени.

2. Ши-цу

Это идеальный питомец для тех, кто ищет домашнюю собаку. Ши-цу - это дружелюбная порода, которой мало нужно места или физических упражнений. Они также очень умны и легко поддаются дрессировке.

Видео дня

3. Пудель

Пудели невероятно умные собаки и имеют гипоаллергенную шерсть, что объясняет их огромную популярность во всем мире. Они даже бывают трех размеров - стандартный, миниатюрный и игрушечный - так что гарантированно найдется тот, который подойдет для вашего стиля жизни.

4. Колли

Колли - большая собака, которая требует достаточно много физических упражнений, но если вы ведете активный образ жизни, они прекрасно подойдут на роль первого домашнего любимца. Их легко дрессировать, они верные, ласковые и преданные.

5. Виппет

Виппеты - это смесь одновременно активной собаки и собаки, которая любит спать большую часть дня. Они имеют естественную привязанность к людям и очень дружелюбны, особенно с детьми.

6. Боксер

Инстинктивно защищая своих владельцев, боксер просто обожает человеческую привязанность, превращаясь в мгновенно очаровательного питомца. Они также прекрасно ладят с детьми и требуют очень мало ухода.

7. Папийон

Папийон, пожалуй, лучшая маленькая порода собак для новых владельцев собак, особенно для тех, кто имеет ограниченное пространство. Это дружелюбные и веселые собаки, которые проявляют очень мало агрессии.

8. Мягкошерстный пшеничный терьер

Эта порода собак легко адаптируется к жизни в городе, сельской местности или пригороде. Они требуют приличного количества ежедневных физических упражнений и становятся отличной собакой для первой семьи.

9. Английский спрингер спаниель

Нет много пород собак, которые хотят угодить своим хозяевам больше, чем английский спрингер-спаниель. Они жизнерадостные и ласковые и любят держаться рядом со своим хозяином.

Недавно УНИАН писал, почему кошка обнюхивает лицо. Эксперты назвали причину интересного поведения любимца и напомнили, что нос у кошек очень чувствительный и с помощью запахов они исследуют мир.

Вас также могут заинтересовать новости: