Эти породы легко поддаются дрессировке и слушают своего хозяина.

Если вы планируете завести собаку и столкнулись с трудным выбором, стоит подумать о своем образе жизни и графике. Некоторые породы очень хорошо поддаются дрессировке и отличаются блестящим интеллектом. Издание First for Women назвало 10 самых умных собак.

1. Бордер-колли

Американский кинологический клуб описывает бордер-колли как "чрезвычайно умного трудоголика". Это пастушьи собаки, поэтому даже будучи одомашненными семейными собаками, они очень активны и хотят много бегать.

2. Пудель

Будь то стандартные, игрушечные или миниатюрные пудели, они созданы не только для того, чтобы просто выглядеть красиво.

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"Несмотря на предвзятое представление большинства из нас о пуделях сегодня, эта порода изначально была выведена как ретривер более 400 лет назад. Эти щенки такие же спортивные, как и умные, и превосходны во многих собачьих видах спорта. Они принадлежат к тем породам, которые настолько умны, что иногда, когда вы разговариваете с ними, вы почти ожидаете, что они будут говорить вам в ответ. Это порождает интеллект и осведомленность, что делает их чрезвычайно хорошо подготовленными к жизни в качестве семейных собак, поскольку они могут быть более терпеливыми и принимать маленьких детей", - пояснила председатель Консультативного совета по уходу за домашними животными Джулия Беннинг.

3. Немецкая овчарка

Существует веское обоснование популярности немецких овчарок как полицейских собак. Кроме физических способностей, лояльности и защитного характера, немецкие овчарки чрезвычайно умны и способны быстро выполнять важные задачи.

4. Золотистый ретривер

Хотя эта порода известна как одна из самых лучших семейных собак, золотистый ретривер является известной спортивной породой. Они обладают острой чувствительностью, когда речь идет о полевой работе, охоте, работе с собаками-поводырями, терапевтическими собаками и поисково-спасательных работах. Эти собаки любят добиваться успеха на своей соответствующей работе и делать людей счастливыми.

5. Доберман-пинчер

Одной из вещей, которая делает доберманов такими идеальными защитниками, является их бдительность. Это чрезвычайно умные, безумно преданные рабочие собаки, которые также становятся прекрасными семейными компаньонами. Доберманы, изначально выведенные для военной и полицейской работы, обладают инстинктивной способностью воспринимать, что помогает им быть проницательными сторожевыми собаками.

6. Шотландская овчарка

Шотландская овчарка считается "чрезвычайно умным, быстрым и послушным пастухом". Из них также получаются отличные семейные собаки, поскольку они известны тем, что хорошо приспосабливаются к настроению своих хозяев.

7. Лабрадор ретривер

Еще одна порода ретриверов попала в список спортивных собак, которые также прекрасно работают.

"Благодаря своему интеллекту, стремлению угодить и готовности упорно работать лабрадоры являются бесценными работниками в различных сферах. Они являются одними из самых популярных вариантов для работы служебных собак, а также для поисково-спасательных работ, обнаружения бомб и наркотиков. Конечно, они также известны как одна из самых любящих и нежных пород", - рассказали в американском кинологическом клубе.

8. Папийон

Папийоны - чрезвычайно бдительные собаки, которые легко поддаются дрессировке. На самом деле их можно научить трюкам с меньшими затратами времени и усилий, чем многих других пород. Это может быть неожиданностью, учитывая их небольшой размер, но в этой крошечной головке есть немало ума.

9. Ротвейлер

Ротвейлеры, возможно, наиболее известны как сильные охранники, но они также очень умны и трудолюбивы. Они искусны в обслуживании, терапии и работе с собаками-поводырями, а также в соревнованиях по послушанию.

10. Австралийская пастушья собака

Австралийские пастушьи собаки известны своим интеллектом, которого достаточно, чтобы перехитрить своих владельцев. Они также озорные, если на них долго не обращать внимания или оставлять наедине.

Ранее УНИАН писал, что кинолог указала на распространенную ошибку владельцев собак, которая вызывает агрессию. Это может сильно испортить ваши отношения с четвероногим любимцем.

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