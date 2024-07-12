Эксперты напомнили, что нос у кошек очень чувствительный и с помощью запахов они исследуют мир.

Иногда владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда их любимец внезапно подходит и начинает обнюхивать лицо. Такое поведение, как правило, очень мило, но в то же время вызывает некоторое недоумение.

Издание First for women пишет, что даже эксперты не знают наверняка, почему кошки так делают, но у них есть несколько гипотез.

Почему кошка обнюхивает лицо

Хотя нет однозначного ответа на вопрос, почему кошки так любят обнюхивать наши лица, скорее всего, это связано с их врожденным любопытством.

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"Мы не знаем, почему кошки обнюхивают человеческие лица, но наиболее вероятно, что у них просто невероятное обоняние, с помощью которого они получают информацию об окружающей среде", - говорит доктор Микель Мария Дельгадо, эксперт по поведению кошек компании Rover.

Те, у кого больше одной кошки, уже заметили, что они часто приветствуют друг друга, быстро обнюхивая мордочки. По сути, это их способ сказать: "О да, это ты! Привет!" Как объясняет доктор Дельгадо, "точно так же, как кошки используют запах, чтобы определить, что другие кошки в окружении знакомы и являются членами семьи, они могут проверять, что вы - это действительно вы".

Если вы часто замечаете, что ваш котенок сворачивается калачиком возле вашего лица и обнюхивает вас, прежде чем успокоиться, значит, он просто напоминает себе, что вы действительно входите в его зону комфорта.

"Кошки гораздо чаще используют запах для идентификации других - будь то кошка, человек или другое животное - чем внешний вид", - говорит доктор Дельгадо.

Почему кошка обнюхивает лицо, когда человек спит

Иногда кошка может даже подойти к вам в постели и начать обнюхивать ваше лицо как раз в тот момент, когда вы собираетесь погрузиться в сон.

Кошки - полуночники, то есть они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Поэтому неудивительно, что они часто активируют свой режим обнюхивания ночью.

"Вероятно, кошки обнюхивают вас по одной и той же причине - для сбора информации - независимо от того, спите вы или бодрствуете", - говорит доктор Дельгадо. "Возможно, ваша кошка пытается разбудить вас, чтобы вы дали ей угощение!"

В следующий раз, когда ваша кошка разбудит вас обнюхиванием, помните, что, скорее всего, она просто хочет убедиться, что с вами все в порядке после нескольких часов без движения, и получить немного столь необходимого внимания.

Является ли обнюхивание лица поводом для беспокойства

Вы можете быть спокойны, зная, что обнюхивание вашего лица - это нормальное явление, которое является неотъемлемой частью жизни с кошкой.

"Если ваша кошка может укусить или поцарапать вас, когда испугана, или игриво возится с волосами, возможно, вы не захотите, чтобы она находилась так близко к вашему лицу в течение длительного времени, - отмечает доктор Дельгадо. В таких случаях лучше отвлечь любимца игрушкой".

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