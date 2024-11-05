Погода становится все холоднее, а потому все более популярной становится сытная и уютная еда, которая прекрасно согреет после тяжелого дня. Курица-фетарда от Мэри Берри готовится чрезвычайно просто и порадует вас ароматной паприкой, нотками меда и остринкой вустерширского соуса.
Как пишет Ехргеѕѕ, сама Мэри считает этот рецепт идеальным для ноября. Это блюдо не требует много усилий и поможет накормить всю семью. Для приготовления возьмите:
- куриные голени - 12 шт;
- чеснок - 2 зуб;
- копченая паприка - 2 ст.л.;
- вустерширский соус - 2 ст.л.;
- кленовый сироп/мед - 2 ст.л.;
- оливковое масло - 6 ст.л;
- соус табаско - по вкусу;
- соль и перец.
Духовку разогрейте до 220C / 200C для духовок с вентилятором / газ 7. Форму для выпекания выстелите пергаментом. Теперь перейдем к курице.
Для начала нужно приготовить маринад. Смешиваем все, кроме мяса, в миске, добавляем соль и перец - на этом этапе стоит попробовать маринад, чтобы откорректировать его вкус.
В миску выкладываем голени и тщательно перемешиваем. Курица должна мариноваться не менее 30 минут - по желанию, ее можно оставлять на сутки.
Голени выложите в один ряд в форму. Сверху полейте оставшимся маринадом. Готовьте мясо 30-40 минут до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.
Что еще приготовить вкусного
Несколько ранее Берри поделилась рецептом медовой курицы, который является любимым для нее и ее семьи. По ее словам, мясо легко отходит от кости и имеет яркий вкус в стиле барбекю.
Большинство готовит пюре на воде, а потом уже в готовый картофель добавляет масло, молоко или сливки. Однако в сети завирусился рецепт пюре на молоке.