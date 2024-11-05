Сама Мэри считает этот рецепт идеальным для ноября.

Погода становится все холоднее, а потому все более популярной становится сытная и уютная еда, которая прекрасно согреет после тяжелого дня. Курица-фетарда от Мэри Берри готовится чрезвычайно просто и порадует вас ароматной паприкой, нотками меда и остринкой вустерширского соуса.

Как пишет Ехргеѕѕ, сама Мэри считает этот рецепт идеальным для ноября. Это блюдо не требует много усилий и поможет накормить всю семью. Для приготовления возьмите:

куриные голени - 12 шт;

чеснок - 2 зуб;

копченая паприка - 2 ст.л.;

вустерширский соус - 2 ст.л.;

кленовый сироп/мед - 2 ст.л.;

оливковое масло - 6 ст.л;

соус табаско - по вкусу;

соль и перец.

Духовку разогрейте до 220C / 200C для духовок с вентилятором / газ 7. Форму для выпекания выстелите пергаментом. Теперь перейдем к курице.

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Для начала нужно приготовить маринад. Смешиваем все, кроме мяса, в миске, добавляем соль и перец - на этом этапе стоит попробовать маринад, чтобы откорректировать его вкус.

В миску выкладываем голени и тщательно перемешиваем. Курица должна мариноваться не менее 30 минут - по желанию, ее можно оставлять на сутки.

Голени выложите в один ряд в форму. Сверху полейте оставшимся маринадом. Готовьте мясо 30-40 минут до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Что еще приготовить вкусного

Несколько ранее Берри поделилась рецептом медовой курицы, который является любимым для нее и ее семьи. По ее словам, мясо легко отходит от кости и имеет яркий вкус в стиле барбекю.

Большинство готовит пюре на воде, а потом уже в готовый картофель добавляет масло, молоко или сливки. Однако в сети завирусился рецепт пюре на молоке.

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