Хотя список ингредиентов длинный, все они привычные и есть у большинства дома.

Рецепт этой вкусной курицы создала легендарный повар Мэри Берри. Этого блюда достаточно, чтобы накормить четырех-шести человек, а на приготовление уйдет меньше часа. Оно настолько интересное и вкусное, что подойдет и для встречи гостей.

Как пишет Ехргеѕѕ, это блюдо можно приготовить заранее, а потом просто разогреть без ущерба для вкуса. Для приготовления потребуется:

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

куриные бедра без кожицы - 6 шт;

копченый бекон - 6 кусочков;

лук - 2 шт;

чеснок - 3 зубчика;

мука - 25 г;

белое вино - 300 мл;

консервированные помидоры - 400 г;

сахар - 1 ст.л.;

шампиньоны - 400 г;

тимьян - 1 ст.л.;

соль и свежемолотый черный перец.

Предварительно разогрейте духовку до 160°C (140°C для духовок с вентилятором) или газ 3. Разогрейте одну столовую ложку масла в большой глубокой сковороде или в кастрюле с крышкой - эту посуду потом надо будет переложить в духовку.

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Приправьте куриные окорочка солью и перцем, затем поместите их в сковороду и обжарьте на сильном огне по две-три минуты с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми. Выньте курицу из формы, накройте ее фольгой и отставьте.

В ту же сковороду добавьте бекон и измельченный лук и готовьте на сильном огне три-четыре минуты, пока бекон не станет хрустящим. Добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд.

В миске смешайте муку с вином, пока не получите однородную смесь. Перелейте в кастрюлю вместе с сахаром и помидорами. Хорошо перемешайте, доведите смесь до кипения, затем верните туда курицу и сок, который из нее мог вытечь. Снова доведите до кипения, периодически помешивая. Затем накройте крышкой и отправьте в духовку.

Готовьте 45 минут или до тех пор, пока курица не станет мягкой. Пока она готовится, разогрейте оставшееся масло на сковороде, добавьте грибы и готовьте три-четыре минуты до золотистого цвета, приправьте их тимьяном и добавьте к мясу. Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре и зелеными овощами, например капустой.

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