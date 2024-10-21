Этой порции хватит, чтобы накормить шесть человек.

Известный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом медовой курицы, который является любимым для нее и ее семьи. По ее словам, мясо легко отходит от кости и имеет яркий вкус в стиле барбекю.

Как пишет Ехргеѕѕ, оригинальный рецепт предусматривает использование шести куриных ножек, весом по 200 г каждая. Однако вместо этого можно использовать шесть бедер и шесть голеней. Этой порции хватит, чтобы накормить шестерых человек.

Для приготовления понадобятся:

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куриные ножки или бедра и голени - 6 шт;

кетчуп - 6 ст.л.

томатное пюре - 2 ст.л.;

горчица в зернах - 2 ст.л.;

вустерширский соус - 3 ст. л.;

жидкий мед - 2 ст.л.;

чеснок - 1 зубчик.

Смешайте в большую миску все ингредиенты для маринада и перемешайте. В кусках курицы сделайте надрезы, положите мясо в маринад и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум 30 минут.

Разогрейте духовку до 220C (200C вентилятор/газ семь) и выстелите форму для запекания пергаментом. Выложите курицу в форму шкуркой вверх в один слой. Остатками маринада смажьте куски.

Выпекайте в духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Снимите жир с мясного сока, оставшегося в форме, и перелейте его в отдельную посуду. Подавайте, полив этим соком, с пюре или зелеными овощами.

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