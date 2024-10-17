Отваривание картофеля в молоке делает пюре более насыщенным, кремовым и ароматным.

Большинство готовит пюре на воде, а потом уже в готовый картофель добавляет масло, молоко или сливки. Однако в сети завирусился рецепт, согласно которому овощи сразу варятся на молоке.

Как пишет Ехргеѕѕ, по словам сторонников этого метода, в результате получается "лучшее пюре в истории" - вкусное и шелковисто гладкое.

Есть несколько ключевых вещей, о которых следует помнить, если готовите таким способом:

Видео дня

нужно медленно готовить картофель, иначе молоко свернется или закипит;

не берите молоко с низким содержанием жира;

не промывайте и не замачивайте картофель, чтобы не вымыть крахмал.

На веб-сайте Home of DIY указывается, что отваривание картофеля в молоке делает пюре более насыщенным, кремовым и ароматным. В частности, это добавляет сливочный вкус и делает текстуру более кремовой и "бархатно-гладкой". Кроме того, это сохраняет больше питательных веществ в картофеле, ведь они остаются в молоке, а оно постепенно впитывается в овощи.

Картофельное пюре на молоке - рецепт

Сначала очистите и нарежьте картофель на одинаковые кусочки. Чем они мельче, тем быстрее приготовятся.

Положите картофель в кастрюлю и залейте достаточным количеством молока, чтобы оно покрыло овощи. Также можно сразу добавить соль. Медленно доведите молоко до кипения на среднем огне, но не оставляйте блюдо в этот момент, чтобы оно не перекипело.

Далее накройте крышкой и варите до готовности. на это может уйти около 30 минут или больше - все зависит от размера кусков. После того, как картофель сварится, слейте молоко в отдельную емкость, ведь оно еще понадобится.

Разомните картофель в пюре и снова добавьте молоко, пока не получите нужную вам консистенцию. После этого можно добавлять масло, приправы и сыр, по желанию.

Что еще вкусного приготовить

Приготовление пищи из сезонных продуктов - это особое удовольствие, ведь в это время они достигают пика своего вкуса. Сейчас идеальное время, чтобы приготовить что-то из тыквы. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основатель Mmatilda Bakes, поделилась рецептом своего пирога.

Также можно приготовить простой лимонный бисквит Мерри Берри, или печенье из песочного теста из трех ингредиентов.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить шоколадный торт с мандаринами по рецепту Джейми Оливера.

Вас также могут заинтересовать новости: