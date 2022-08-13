Теперь мужчине придется объяснять полиции, куда и зачем он рыл подземный ход.

Полиция Италии подозревает, что человек, спасенный из обрушившегося туннеля рядом с Ватиканом, был неудачливым грабителем банка.

Как сообщает Би-би-си, пожарным понадобилось 8 часов на то, чтобы извлечь его на поверхность, и теперь он находится в больнице.

Впрочем, его злоключения на этом скорее всего не закончатся, поскольку ему придется объяснять полиции, куда и зачем он рыл подземный ход. Он и его предполагаемый подельник сейчас находятся под арестом по обвинению в причинении ущерба муниципальной собственности.

Следователи полагают, что эти двое могли входить в состав целой банды, пытавшейся ограбить банк. Собственно, об этом свидетельствует тот факт, что в общей сложности в туннеле было четыре человека, трое из которых успели сбежать прежде, чем он обвалился, оставив последнего под шестиметровым завалом. (Одного из сбежавших позже задержала полиция).

Подземный ход начинался в недавно арендованном, но пока пустом магазине и пролегал подозрительно близко от двух банков, что и навело полицию на мысль о возможных замыслах неудачливых землекопов.

По мнению местных СМИ, сомневаться в их целях и вовсе не приходится, потому злоумышленники явно спешили завершить строительство туннеля к 15 августа - длинному уикенду, когда большинство римлян покидают город.

Между тем, местные жители не подозревали, что творится у них под самым носом.

"Мы думали, они просто делают там ремонт", - признался журналистам Микеле, который живет по соседству с Ватиканом.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве задержали грабителя, который, испугавшись камер видеонаблюдения на АЗС, передумал совершать ограбление и сбежал.

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