Бразильцы оценили шутку понтифика.

Папа Римский Франциск пошутил над священнослужителями из Бразилии, которые обратились к нему с просьбой молиться за бразильский народ.

Видео со словами Франциска опубликовал бразильский священник Жоау Паулу Виктор Instagram.

«Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский крепкий алкогольный напиток) и мало молитв», – пошутил он, а потом начертал пальцем крестное знамение на лбу священнослужителя.

Ролик стал вирусным. Бразильцы оценили шутку понтифика.

Как известно, Папа Франциск читает проповедь на площади Святого Петра в Риме каждую среду, после чего подходит к верующим.

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Автор: Катерина Шварц