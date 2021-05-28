Папа Римский Франциск пошутил над священнослужителями из Бразилии, которые обратились к нему с просьбой молиться за бразильский народ.
Видео со словами Франциска опубликовал бразильский священник Жоау Паулу Виктор Instagram.
«Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский крепкий алкогольный напиток) и мало молитв», – пошутил он, а потом начертал пальцем крестное знамение на лбу священнослужителя.
Ролик стал вирусным. Бразильцы оценили шутку понтифика.
Как известно, Папа Франциск читает проповедь на площади Святого Петра в Риме каждую среду, после чего подходит к верующим.
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