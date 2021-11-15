В центре Николаева произошла неудачная попытка ограбления АЗС.

В Николаеве задержали грабителя, который, испугавшись камер видеонаблюдения на АЗС, передумал совершать ограбление и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, публикуя видео инцидента, который произошел ночью на проспекте Центральном. Там злоумышленник в медицинской маске и капюшоне через окошко угрожал работнице АЗС ножом и приказал отдать деньги. Та в ответ предупредила, что все снимается на видео, из-за чего он внезапно сбежал. Утром 29-летнего неудачника-грабителя задержали правоохранители.

"Полицейские уже вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет заключения. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, под Киевом мужчина украл у соседа по палате деньги на операцию, пока тому ее делали.

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Автор: Виолетта Орлова