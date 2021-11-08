ОККО выставила цену 19,49 грн/л (+50 коп./ л), WOG-19,48 грн/л (+50 коп./л).

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине 8 ноября выросла, достигнув рекордных 18,59 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

Цена на ресурс в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG-19,48 грн/л (+50 коп./л).

SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Параллель" – на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп./л.

Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп./л.

Подорожание автогаза вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, роста стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – крупнейшего экспортера сжиженного газа в Украину.

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Автор: Анна Бредихина