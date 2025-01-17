Дрессировщик рассказал, почему стоит присмотреться к одной из этих пород, если вы хотите завести домой собачку.

Когда мы хотим завести домой какое-нибудь животное, наш выбор практически всегда останавливается на котах или собаках. И если с котами ситуация довольно проста, то с другими четырехлапыми любимцами все немного сложнее.

Дрессировщик и специалист по поведению собак Уилл Атертон назвал три породы, которых он "редко" видит в своей практике, потому что они вряд ли разовьют плохие поведенческие привычки, пишет Express.

Говоря о "лучшей породе собак в мире", Атертон отметил, что он получает невероятное удовольствие от работы с лабрадором-ретривером.

Видео дня

Одной из самых распространенных, но легко решаемых проблем с лабрадорами является их привычка тянуть поводок. Это "связано с их любовью и желанием познакомиться с людьми, увидеть всех собак и поиграть с ними". По мнению Атертона, любая проблема с тянущим поводком или прыжками на людей может быть легко решена.

"Следующими в списке идут английские мастифы. Я считаю, что это одна из лучших пород на планете", — сказал он. Описывая английского мастифа как "расслабленного", эксперт утверждает, что они являются "идеальными" домашними питомцами.

Последними в списке идут маленькие кавалер-кинг-чарльз-спаниели.

Другие новости о собаках

Ранее УНИАН сообщал, какие есть базовые команды для собак и как правильно учить животное. Кинолог-инструктор рассказала, что разные породы собак можна и вовсе научить легким командам без специалиста.

Кроме того, собак можно успокоить всего за несколько секунд. Опытный дрессировщик рассказал, как этого можно добиться.

Вас также могут заинтересовать новости: