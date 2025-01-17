Некоторые собаки могут испытывать страх и нервозность в окружении детей, что может вызвать арессивную греакцию.

Не все собаки относятся к детям позитивно. Некоторые породы обожают детей, в то время как другие могут испытывать страх и нервозность в окружении малышей, что может вызвать арессивную греакцию.

Дети могут быть непредсказуемыми, поэтому важно выбрать породу, которая известна своим терпением и естественной защитой детей, пишет Express. Дрессировщик собак и специалист по кинологическому поведению Уилл Атертон рассказал, каких трех пород лучше избегать, если у вас есть дети.

1. Бордер-колли

Бордер-колли - собаки среднего размера, известные тем, что пасут овец и домашний скот. Они энергичны, стремятся угодить и отличаются ровным характером. Однако Атертон предупреждает, что, несмотря на легкость дрессировки, это не самые лучшие собаки для детей.

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"Вопреки распространенному мнению, люди думают, что раз они так хорошо поддаются дрессировке, значит, с ними легко жить, но это не соответствует действительности. Если вы не будете заниматься с собакой должным образом, а у многих людей на это не хватает времени и сил, она начнет пасти ваших детей". Говоря "пасти", я имею в виду гоняться за детьми, кусать их за лодыжки", объяснил он

2. Акита

Акита - преданная порода собак. Они тихие и часто настороженно относятся к незнакомцам и другим животным. Эта порода любящая и ласковая с друзьями и членами семьи и наслаждается общением с людьми. Однако они очень сконцентрированы на защите, и это может создавать проблемы.

По словам кинолога, акиты могут быть "невероятными собаками" в правильной ситуации, но некоторые из них, похоже, имеют проблемы с детьми.

3. Далматинец

Далматинцы обычно насторожены и отстранены при встрече с незнакомцами. Они также являются хорошими сторожевыми собаками и могут быть преданными и любящими рядом со своими хозяевами и людьми, которых они знают.

Однако Атертон отмечает: "Большинство людей не понимают, что далматинцы имеют один из самых высоких показателей по укусам в Великобритании, причем часто в отношении детей".

Ранее кинолог назвал простую команду, которая поможет легко успокоить собаку, если она слишком активная.

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