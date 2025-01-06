Во время обучения стоит словом или звуком обозначать момент, когда животное правильно выполнило действие, говорит эксперт.

Воспитание собак - это тяжелый труд, но он крайне необходим, чтобы жизнь с собакой была комфортной. Нередко владельцы четвероногих друзей обращаются за помощью к кинологам, чтобы лучше понять поведение своего песика и скорректировать его при необходимости.

Кинолог-инструктор, специалист по поведению собак, соучредитель школы Pink Puppy Рия Смульская в комментарии УНИАН рассказала, каким базовым командам необходимо научить собаку и как это сделать.

Какие есть команды для собак?

По словам кинолога, условно команды для собак можно разделить на односложные, которые формируются из одного навыка, например, дать лапу, посмотреть в глаза, повернуть голову к человеку в ответ на кличку.

Видео дня

Также есть многосложные команды - они состоят из маленьких деталей. К таким командам можно отнести движение рядом. Эта команда состоит из нескольких навыков:

умение быть возле ноги человека;

умение двигаться по прямой;

умение оставаться в позиции во время поворотов и разворотов;

умение оставаться у ноги, к примеру, когда человек останавливается.

В каком порядке учить команды с собакой?

"Общепринятых жестких правил относительно того, в каком порядке учить команды с собакой, нет. Но лучше сначала научить пса реагировать на его кличку и на ваш голос.Сначала стоит обучать животное этому навыку дома в спокойных условиях, а затем - на улице в присутствии раздражителей (посторонних людей, различных звуков). Нужно добиться того, чтобы собака каждый раз поворачивала к вам голову, когда слышит свою кличку", - говорит Смульская.

Как научить собаку командам с нуля?

Когда собака научится реагировать на голос хозяина или хозяйки, то из этого навыка потом очень органично формируется подзыв (пес, услышав свою кличку, начинает двигаться к тому, кто его звал), продолжила эксперт. Благодаря этому навыку с собакой будет безопаснее и комфортнее гулять.

"Второй необходимый навык - наведение. Это умение собаки двигаться за кусочком лакомства, которое вы держите в пальцах. Нужно поднести лакомство к носу животного и просто вести благодаря ему животное сначала по прямой, потом попробовать попросить собаку развернуться вправо/влево, поднять выше голову, опустить ниже", - говорит кинолог.

Наведением обучается очень много команд - можно, к примеру, научить пса ложиться, садиться, кружиться, ходить рядом. К тому же благодаря наведению вы получаете способ управления собакой, а это особенно важно, если она большая. Таким образом, например, если нужно будет поставить животное на весы, завести в клетку, - это можно будет сделать без проблем.

"Во время обучения стоит словом или звуком обозначать момент, когда животное правильно выполнило действие. Кинологи пользуются для этого кликером - это маленькое устройство, которое издает звук щелчка. В быту вместо кликера можно использовать короткое слово-маркер, в частности, "да, ок". В тот момент, когда собака будет слышать щелчок кликера или слово-маркер, она будет понимать, что поступила правильно, и ей нужно дать кусочек чего-то вкусного, и тогда желаемое поведение будет закрепляться", - продолжила Рия.

К примеру, ваш пес не залаял, когда увидел другую собаку. Этот момент нужно отметить маркером и дать животному лакомство. Благодаря этому действию собака свяжет звук с вознаграждением. Делая такие шаги, вы повысите вероятность того, что в следующий раз собака тоже не залаяет на другого пса. Есть аксиома - поведение, которое получило вознаграждение, будет повторяться все чаще и чаще. В теории обучения навык считается сформированным, если он повторяется в 80% случаев.

Базовые команды для собак

"Если бы меня спросили, какой единственной базовой команде стоит обучить собаку - однозначно я бы сказала, что это подзыв. Эта команда вытекает из умения пса реагировать на свою кличку", - советует кинолог.

Алгоритм обучения команде подзыв прост:

Сначала надо сформировать обычный условный рефлекс - называть кличку собаки и сразу же класть ей в рот лакомство. Такое действие нужно повторить 20-25 раз несколько раз в день дома и на улице. Совсем скоро вы заметите, что после того, как вы будете называть кличку собаки, она мгновенно начнет смотреть на вас. Это будет означать, что условный рефлекс сформировался.

Сначала собака может без проблем реагировать на свою кличку там, где нет раздражителей (других животных, транспорта, людей), а вот на улице обучение будет происходить сложнее. Главное - не прекращать поощрять пса реагировать на его кличку даже тогда, когда он на что-то отвлекается. Например, пес может смотреть на голубя, а вам в это время нужно называть его кличку и давать вкусности. Таким образом со временем вы приучите собаку реагировать на ее кличку, поскольку она будет думать, что за это получит вознаграждение.

Со временем собака начнет поворачивать голову к его человеку, и за это ее нужно похвалить и давать лакомство. Позже пес будет реагировать на свою кличку и, увидев, что вы достаете лакомство, будет к вам бежать. На формирование надежного подзыва требуется минимум несколько месяцев.

Еще одна из базовых команд - бытовое движение рядом. Чтобы сформировать у собаки такой навык, нужно, чтобы она выполняла благодаря наведению три упражнения:

остановись со мной - мы учим собаку стоять возле нашей левой или правой ноги (кому как удобно);

научить животное двигаться вперед возле ноги;

сформировать навык у пса каждый раз останавливаться, когда останавливается его человек.

"Собаку можно вот так научить движению рядом - надо взять кусочек лакомства в руку, покормить животное у своей ноги, сделать шаг вперед, а потом опять же с помощью наведения побудить пса продвинуться и остановиться на уровне своей ноги. Когда собака будет совершать правильные действия, стоит использовать маркер", - отметила эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: