Эти продукты не только принесут пользу здоровью, но и порадуют своим вкусом.

Завтрак, насыщенный питательными веществами, создает основу для предстоящего дня. Пропуск завтрака может привести к увеличению риска осложнений, связанных с сердцем, и повышению уровня холестерина ЛПНП.

Издание Eating well назвало восемь продуктов, которые помогут заложить основу для отличного самочувствия с самого утра.

Греческий йогурт

Греческий йогурт является отличным источником белка - 20 граммов в каждой 7-унциевой порции.

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"В нем также много кальция и витамина D, которые поддерживают здоровье костей, а также пробиотиков для здорового микробиома кишечника", - говорит Але Зозос, магистр наук, диетолог.

Овес

Цельные злаки, такие как овес, представляют собой удобное и универсальное дополнение к здоровому и сытному завтраку. Зозос объясняет, что они являются отличным источником растворимой клетчатки, в частности бета-глюканов, известных своими свойствами по снижению уровня холестерина ЛПНП и кардиопротекторными свойствами. Бета-глюканы в овсе также связаны с улучшением контроля сахара в крови, что делает их отличным выбором для лечения диабета 2 типа.

Ягоды

"Клубника, черника, малина и другие ягоды содержат антоцианы - антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и уменьшают воспаление", - говорит Зозос.

Благодаря этим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, ягоды могут помочь защитить от хронических заболеваний и поддержать общее состояние здоровья.

Яйца

"В яйцах много холина, витаминов группы В, витамина D и селена, которые отвечают за различные аспекты здоровья мозга, включая настроение и познание", - объясняет Зозос.

По ее словам, они также являются отличным источником белка и полезных жиров, включая омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье мозга, суставов и сердца.

Лосось

Добавление жирной рыбы, как лосось, к завтраку - отличный способ подпитать свое утро высококачественным белком и полезными жирами.

"2-3 порции жирной рыбы в неделю повышает уровень омега-3, которые способствуют здоровью сердца и долголетию", - говорит диетолог Мелисса Рассел.

Миндаль

Миндаль богат такими необходимыми питательными веществами, как клетчатка, полезные жиры, белок и витамин Е. Доказано, что клетчатка и полезные жиры, в частности, помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, что снижает риск развития ишемической болезни сердца.

Семена чиа

По словам Рассел, в семенах чиа много клетчатки, полифенолов и омега-3 жирных кислот, которые защищают здоровье сердца, поддерживают нормальное кровяное давление и балансируют уровень сахара в крови.

Оливковое масло

Когда речь идет о традиционных блюдах для завтрака, масло часто является основным источником жира.

"Оно придает вкус и объем любому блюду, а также снижает риск сердечных заболеваний", - объясняет она.

Польза оливкового масла для сердца обусловлена большим количеством мононенасыщенных жиров и полифенолов.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали лучший высокобелковый завтрак при повышенном холестерине.

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