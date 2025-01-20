Такой вариант завтрака помогает снизить высокий уровень холестерина.

Завтрак хотя бы три дня в неделю может принести пользу вашему сердцу и снизить уровень холестерина. Эксперты рекомендуют завтракать в течение двух часов после пробуждения.

Издание Eating well пишет, что выбор завтрака, насыщенного белком, поможет поддерживать постоянный уровень энергии все утро. Завтрак должен содержать не менее 15 граммов белка, а также много клетчатки. Диетологи рекомендуют залить овсянку йогуртом на ночь.

Много клетчатки

Овес известен тем, что содержит особый тип растворимой клетчатки под названием бета-глюкан, который, согласно исследованиям, может значительно снизить уровень холестерина, утверждает Лиза Эндрюс, основатель компании Sound Bites Nutrition.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами рекомендует употреблять 3 грамма бета-глюкана ежедневно для снижения уровня холестерина ЛПНП; это количество содержится примерно в 1½ порции овсянки или ¾ порции сухой овсянки.

Пробиотики для здоровья кишечника

Добавление греческого йогурта в овсянку - простой способ получить дополнительные питательные вещества.

"Йогурт содержит пробиотические бактерии, которые, как было установлено, снижают уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Эндрюс.

Одно исследование показало, что у участников с легкой и умеренной степенью повышенного холестерина уровень холестерина улучшился после употребления всего 1 чашки йогурта ежедневно в течение четырех недель.

Белок и полезные жиры

Наряду с овсяными хлопьями нежирный греческий йогурт и молоко с пониженным содержанием жира обеспечивают 16 граммов белка на порцию и содержат всего 2 грамма насыщенных жиров. Диетические жиры важны для насыщения, поэтому обязательно включайте в свои блюда полезные для сердца ненасыщенные жиры, такие как растительные масла, авокадо, орехи и семечки, чтобы придать им еще больше силы.

Что еще поможет снизить уровень холестерина

употребляйте сбалансированную пищу в течение дня;

ограничьте количество добавленного сахара;

будьте активны.

Ранее УНИАН писал, как приготовить "самую полезную" утреннюю овсянку.

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