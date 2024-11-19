Этот овощ обладает жизненно важными свойствами, которые могут "отталкивать" мороз и лед.

Водители авто могут использовать обычный овощ, чтобы предотвратить образование инея и льда на своих автомобилях. Об этом говорится в материале Express.

Представитель ALA Insurance Каллум Батлер советует автомобилистам этой осенью и зимой натирать лобовое стекло... огурцом. По его словам, этот популярный продукт защитит стекло от пара. Он утверждает, что этот овощ обладает жизненно важными свойствами, которые могут "отталкивать" мороз и лед, когда температура падает, и создавать "гидрофобную поверхность" на стекле за считанные секунды.

"Это даст водителям "защитную пленку" вокруг лобового стекла, которая также может защитить от конденсата и пара. Малоизвестное средство не очищает уже замерзшие ветровые стекла, но действует как линия защиты, то есть огурец нужно применять вечером перед сильным морозом", - пишет издание.

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Как говорит эксперт, это может быть так же просто, как оставить немного еды после приготовления упакованного обеда на работу на следующий день:

"Огурец содержит натуральные масла, которые создают гидрофобную поверхность, если натирать стекло или зеркала. Водоотталкивающие свойства огурца предотвращают образование конденсата на лобовом стекле и его запотевание".

По словам Батлера, это все равно, что покрыть лобовое стекло защитной пленкой, которая препятствует образованию конденсата в холодные месяцы.

"Чтобы применить огуречный раствор, водителям сначала следует включить размораживание автомобиля и направить воздух на лобовое стекло. Это поможет высушить стекло, создав идеальные условия для нанесения защитной пленки. Затем водителей призывают включить кондиционер, чтобы удалить влагу из салона автомобиля", - пишет издание.

Отмечается, что водители должны стараться избегать рециркуляции воздуха на этом этапе, поскольку это может сделать салон слишком теплым.

Другие советы водителям

Ранее механик назвал деталь авто, которую нужно срочно проверить перед наступлением холодов. Скотти Килмер призвал автомобилистов заглянуть под капот и проверить приводной ремень. Он подчеркнул, что эта деталь изготовлена из резины, которая плохо переносит низкую температуру.

Также эксперт рассказывал, как можно сохранить стоимость своего автомобиля при перепродаже, не прилагая слишком много усилий.

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