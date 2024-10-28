Механик назвал деталь авто, которую нужно срочно проверить перед наступлением холодов

Эксперт отметил, что поломка этой детали может привести к дорогостоящему ремонту.

Опытный механик рассказал, какую деталь нужно проверить всем водителям на своих авто, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. По его словам, это необходимо сделать до наступления холодов, сообщает Express.

Американский механик Скотти Килмер работает с автомобилями уже более 55 лет. Он регулярно дает различные советы водителям.

В своем новом видео эксперт призвал автомобилистов заглянуть под капот и проверить приводной ремень. Он подчеркнул, что эта деталь изготовлена из резины, которая плохо переносит холодную температуру.

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"Если он треснул, замените его", - обратился к водителям механик.

Килмер добавил, что за состоянием приводного ремня необходимо регулярно следить. Если он будет поврежден, могут перестать работать некоторые важные функции автомобиля, включая гидроусилитель руля, генератор и водяной насос.

Кроме того, механик заявил, что нужно обращать внимание и на ремень ГРМ. Необходимо проверить, чтобы на нем не было признаков повреждений.

Если ремень ГРМ выйдет из строя, то впоследствии это может привести к необходимости замены всего двигателя, предупреждает эксперт. Он сказал, что эту деталь также необходимо вовремя заменять.

Другие советы для автомобилистов

Ранее УНИАН писал, что механик Скотти Килмер посоветовал водителям держать в бардачке одну недорогую вещь. По его словам, она позволит экономить на ремонте автомобиля.

Кроме того, эксперт рассказывал, как можно сохранить стоимость своего автомобиля при перепродаже, не прикладывая слишком много усилий. Этим советам могут воспользоваться все водители.

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