Регулярный уход за этой частью авто поможет сохранить стоимость своего транспортного средства.

Механик рассказал, какая часть подержанного автомобиля может сильно повлиять на его стоимость при перепродаже. Он отметил, что далеко не все водители уделяют этому должного внимания, передает Express.

Механик Скотти Килмер работает с автомобилями уже более 55 лет. Он регулярно дает различные советы водителям.

В этот раз эксперт упомянул, как можно сохранить стоимость своего автомобиля при перепродаже, не прикладывая слишком много усилий. Для этого следует следить за состоянием лакокрасочного покрытия.

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Килмер заявил, что водителям стоит регулярно наносить слой воска на кузов своего автомобиля. Так удастся как можно дольше сохранять лакокрасочное покрытие авто в идеальном состоянии.

"Поймите, краска для кузова очень тонкая. Ее толщина в среднем составляет около 105 микрон", - объяснил механик.

Эксперт отметил, что верхний слой краски кузова требует тщательного ухода. В противном случае покрытие будет трескаться.

В Express подчеркнули, что прозрачное покрытие на кузове автомобиля выполняет роль "щита" для краски. Несмотря на это, со временем оно может изнашиваться из-за влияния различных веществ.

Поэтому для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия водителям стоит регулярно мыть свой автомобиль и наносить на его кузов свежий слой воска. Это не только позволит увеличить потенциальную стоимость авто при перепродаже, но и продлит его срок службы.

Другие советы механика

Ранее механик Скотти Килмер рассказывал, какая распространенная ошибка водителя может уничтожить автомобиль. Эксперт подчеркнул, что ее допускают многие люди.

Также механик назвал запчасть для автомобиля, покупка которой может стать большой ошибкой для водителя. По словам эксперта, в лучшем случае она будет пылиться и ей не будут пользоваться.

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