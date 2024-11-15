Впервые за полтора месяца цены на огурцы в Украине начали падать: сколько стоит килограмм

Отмечается, что на украинский рынок активно поступают импортные овощи.

Цены на огурцы в Украине впервые за полтора месяца ощутимо снизились. Сезон местных овощей окончен, но на рынок массово хлынула турецкая продукция.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день диапазон оптовых цен на тепличные огурцы в Украине находится в пределах 70-100 грн/кг ($1,70-2,42/кг), хотя неделей ранее овощ продавался по более высоким ценам -100-125 грн/кг ($ 2,42-3,03/кг).

При этом большинство продавцов тепличных овощей не исключают, что в ближайшие недели цены на импортные огурцы будут падать из-за увеличения предложения.

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Стоит отметить, что сейчас импортные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 24% дороже, чем в середине ноября прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan любимый салатный овощ украинцев можно купить по 99 гривень за килограмм.

При этом в АТБ огурцы отдают со скидкой по 99,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на овощ стартуют от 119,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают расти, но отдельные позиции все же немного дешевеют. Морковь имеет все шансы стать самым дорогим овощем из борщового набора.

При этом фермеры на этой неделе вынуждены снижать отпускные цены на лук, потому что предложение овоща увеличилось, а вот спрос упал.

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