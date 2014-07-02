Боец 93-й отдельной механизированной бригады Андрей Абросимов награжден посмертно
19:54, 02 июля 2014Армия
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В городе Павлоград Днепропетровской области орденом "За мужество" III степени посмертно награжден военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады старший солдат Андрей Абросимов.
фото mil.gov.ua
Почетную награду - орден и цветы получили родители Андрея Ирина Яковлевна и Виктор Иванович Абросимовы, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
Городской председатель Иван Метелица и начальник управления по работе с личным составом, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" полковник Петр Зубань вручили государственную награду и поблагодарили родителей за сына - настоящего героя, мужественного бойца, достойного гражданина своей страны, который защищал государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
фото mil.gov.ua
Вечная слава погибшему герою, который отдал свою жизнь за независимость и низкий поклон родителям.
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