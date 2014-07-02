Боец 93-й отдельной механизированной бригады Андрей Абросимов награжден посмертно

Почетную награду - орден и цветы получили родители Андрея Ирина Яковлевна и Виктор Иванович Абросимовы, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Городской председатель Иван Метелица и начальник управления по работе с личным составом, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" полковник Петр Зубань вручили государственную награду и поблагодарили родителей за сына - настоящего героя, мужественного бойца, достойного гражданина своей страны, который защищал государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Вечная слава погибшему герою, который отдал свою жизнь за независимость и низкий поклон родителям.