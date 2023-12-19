Помощь будет, но вопрос в датах, заметил президент.

США предоставит Украине помощь, которая предполагалась и только вопрос в датах.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что идет серьезная работа по предоставлению Украине финансовой помощи. "Работаем очень сильно на это", - сказал он.

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Зеленский убежден, что помощь поступит в Украину. "Я уверен, что США не предадут нас, и то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью". - подчеркнул он.

Он добавил, что от США страна ожидает серьезной финансовой поддержки. "Очень мощная цифра над которой мы работаем. Наши американские партнеры должны знать, что мы ожидаем эту помощь. Они знают детали на что это нужно, как это повлияет. И как влияет перенос - это об устойчивости нашей экономики, устойчивости народа Украины", - сказал Зеленский.

Президент Украины сказал, что нашел понимание в США. "Мне кажется я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами. Мы встречались с обеими партиями. Посмотрим. Вопрос снова такой в датах", - подчеркнул он.

Помощь США для Украины - последние новости

Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиарда долларов, 61 миллиард из которых для Украины. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопросы помощи для Украины будет решаться уже в следующем году.

При этом Вашигтон продолжает отправлять оружие Киеву. В Пентагоне заявили, что завысили стоимость оружия, которое уже отправили, благодаря чему появился резерв в размере 4,4 миллиарда долларов.

18 декабря издание The Wall Street Journal сообщил, что переговорщики в Сенате не смогли достичь соглашения относительно рамочных мер по безопасности границ, которые республиканцы требовали в качестве условия выделения нового финансирования для Украины. Теперь шансы на голосование к Рождеству сократились.

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