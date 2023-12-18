Переговоры являются сложными из-за нюансов иммиграционного законодательства.

Участники переговоров в Сенате, которые состоялись 17 декабря, не смогли достичь договоренности относительно рамочных мер по безопасности границ, которые республиканцы требовали в качестве условия выделения нового финансирования для Украины. Отсутствие договоренности еще больше уменьшило шансы на голосование до Рождества, пишет The Wall Street Journal.

"Отсутствие прорыва к установленному крайнему сроку –выходным – подчеркнуло трудности, с которыми сталкиваются переговоры в Сенате, даже после того, как администрация Байдена (президент США Джо Байден, – ред.) дала понять, что готова пойти на значительные уступки в вопросах иммиграционной политики", – отмечает издание.

В то же время многие республиканцы, не участвовавшие в дискуссиях, в последние дни выражали скептицизм по поводу любой сделки, в то время как прогрессивные демократы выражали обеспокоенность тем, что Белый дом прогибается под требования консерваторов.

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"У нас есть много вопросов, над которыми нужно работать, и есть много разных способов попытаться решить проблемы. Мы должны выбрать тот, который работает лучше всего и который позволит нам получить голоса обеих палат [Конгресса] и обеих партий", – заявила сенатор Кирстен Синема (штат Аризона) в воскресенье вечером.

WSJ сообщает, что два сенатора-республиканца встретились с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом в офисе лидера сенатского большинства Чака Шумера (республиканец, Нью-Йорк), чтобы обсудить предложения по усилению безопасности границ. Участники не разглашали деталей переговоров, подчеркивая тонкости иммиграционной политики. Переговоры должны возобновиться в понедельник, 18 декабря.

Редакция добавляет, что переговоры активизировались в этом месяце. Личное обращение президента Украины Владимира Зеленского не изменило мнения, что вопрос границы США необходимо решать совместно с Украиной на фоне исторического уровня нелегальной миграции.

Вскоре после этого Белый дом при поддержке представителей Демократической партии на переговорах заявил, что открыт к созданию новых полномочий по выдворению на границе, которые позволят правительству отказывать искателям убежища, не давая им возможности подать заявление.

Некоторые республиканцы заявили, что окно для этого года уже закрылось, и обратились к лидерам республиканцев с просьбой назначить заседание Республиканской партии после 8 января.

"Суть в том, что мы чувствуем, что нас глушат. Я не буду помогать Украине, Тайваню или Израилю, пока мы не обеспечим безопасность границы, которая была разрушена ", – сказал сенатор Линдси Грэм.

Журналисты подчеркивают, что переговоры являются сложными как из-за нюансов иммиграционного законодательства, так и из-за того, что любые изменения в законе, написанные для того, чтобы заручиться поддержкой одних законодателей, рискуют оттолкнуть других.

Большинству законов требуется 60 голосов для продвижения в Сенате, и законодатели заявили, что для того, чтобы убедить республиканцев, необходима сильная поддержка со стороны Республиканской партии в Палате представителей.

"Некоторые демократы обеспокоены предложенными уступками, считая их жестокими и такими, которые могут еще больше усугубить ситуацию на границе. А республиканцы настаивали, что необходимо ограничить полномочия иммиграционной службы, известные как гуманитарное условно-досрочное освобождение, которое позволяет правительству быстро впускать людей в страну без визы", – пишет СМИ.

Помощь США для Украины

Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о внешней помощи на сумму $110,5 млрд, $61 миллиард из которых предусмотрен для Украины. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопрос дальнейшего оказания США помощи Украине будет решаться уже в следующем году.

Одновременн США все еще удается отправлять оружие Украине. Пентагон решил, что он завысил стоимость оружия, которое он уже прислал Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Это создало резерв в размере 4,4 миллиарда долларов, из которого отправляются пакеты помощи.

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