Пентагон решил, что он завысил стоимость оружия, которое он уже прислал Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Это создало резерв в размере 4,4 миллиарда долларов, из которого отправляются пакеты помощи.

В письме в Конгресс в начале декабря директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг категорически заявила, что деньги на помощь Украине закончились. Но с тех пор США объявили о еще трех пакетах помощи на общую сумму 475 миллионов долларов. Это связано со сложными программами, по которым направляется помощь Украине, объясняет "Голос Америки" со ссылкой на AP.

Есть два источника поступления денег на оружие и помощь по безопасности, созданные специально для помощи Украине. Одним из них являются президентские полномочия PDA, согласно которым США предоставляют оружие, которое у них уже есть. Другой - инициатива содействия безопасности Украины (USAI), которая финансирует долгосрочные контракты на вооружение.

Деньги на USAI потрачены все, и деньги PDA тоже закончились. Но потом Пентагон решил, что он завысил стоимость оружия, которое он уже прислал Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Это создало резерв в 4,4 миллиарда долларов, который медленно сокращается.

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Таким образом, именно пакеты PDA продолжали анонсировать каждые несколько недель. Но, учитывая сокращение денег, последние пакеты были меньше - около 200 миллионов долларов или меньше по сравнению с предыдущими, которые часто составляли 400-500 миллионов долларов.

Теоретически у Пентагона было бы достаточно оборудования, чтобы предлагать эти меньшие пакеты в течение нескольких месяцев. В то же время на полках Пентагона может быть недостаточно запасов, поэтому некоторого оружия может не хватать.

Финансирование Конгресса на закупку оружия на замену тому, которое США присылают Украине, сейчас сократилось примерно до 1 миллиарда долларов. Уменьшение количества денег означает, что военные службы обеспокоены тем, что они не смогут закупить все оружие, необходимое своей защите, и США придется делать выбор между помощью Украине и нацбезопасностью.

Помощь от США Украине

Во второй половине октября президент США Джо Байден подал в американский Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов, 61 млрд долларов из которых предусмотрено на поддержку Украины. Однако республиканцы несколько недель всячески блокировали его продвижение, фактически взяв вопрос помощи Украине в заложники.

The Hill со ссылкой на сенаторов, пишет, что Конгресс, вероятно, отложит вопрос о помощи Украине и усиление безопасности южной границы США до следующего года, поскольку не успеет принять законопроект до Рождества (25 декабря).

На днях секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. По его словам, у Пентагона осталось около 4,4 млрд долларов собственных средств. В фонде оказания помощи Украине по президентским полномочиям - около 1 млрд долларов.

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