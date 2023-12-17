По словам Линдси Грэма, решение о поддержке Киева будет принято в следующем году.

Вопрос дальнейшего предоставления Соединенными Штатами Америки помощи Украине будет решаться уже в следующем году. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, сообщает NBC News.

"Это будет действовать в следующем году. Нам кажется, что нас тормозят. Мы еще не близки к сделке. Это произойдет в следующем году", - сказал Грэм.

Как известно, ранее спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон и его однопартийцы в Сенате неоднократно заявляли, что будут поддерживать выделение помощи Украине только в том случае, если это будет в пакете с решением об усилении контроля на границе США и Мексики.

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Помощь США Украине - последние новости

На этой неделе Конгресс США одобрил оборонный бюджет с 800 миллионами долларов для Украины. Всего на оборонные нужды Пентагона и программы финансирования предполагается выделить 886 миллиардов долларов.

Закон, в частности, предусматривает выделение 11,5 млрд долларов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и 800 миллионов долларов на поддержку Украины для защиты от российского вторжения.

Ранее в Пентагоне сделали неутешительное заявление о поддержке Украины. По словам секретаря оборонного ведомства США Пэта Райдера, у Пентагона осталось около 4,4 млрд долларов, в фонде оказания помощи по президентским полномочиям – около 1 млрд долларов.

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