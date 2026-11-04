В стиле 90-х: Цымбалару изменилась до неузнаваемости для клипа 'Без Обмежень' (видео)

Это первая премьера группы за последние два года.

Украинская группа "Без Обмежень" представила новый сингл "Лейла" и особенный клип к нему. Стоит отметить, что это первая премьера группы за последние два года. Позже "Лейла" станет главным саундтреком к новому фильму.

Главные роли в клипе сыграли украинские актеры Ахтем Сеитаблаев, Павел Пашуткин и Анастасия Цымбалару. Последняя специально для съемок кардинально изменила образ и появилась в кадре брюнеткой. Режиссером клипа выступил Влад Разиховский.

Съемочный день длился более 12 часов. Специально для видеоролика художники-декораторы построили номер мотеля в стиле 90-х годов в США.

Видео дня

В клипе Ахтем вспоминает времена, когда они с любимой были молодыми, беззаботными и влюбленными друг в друга. В воспоминаниях предстает история двух людей, которые наслаждаются свободой, шалят и живут настоящим, не задумываясь о том, что ждет их впереди. В то же время зритель видит героя спустя много лет: он снова приезжает в тот самый мотель и заходит в номер, где каждая деталь напоминает ему о возлюбленной. Так в клипе переплетаются прошлое и настоящее, а визуальные параллели подчеркивают связь между ними.

В комментарии УНИАН лидер группы Сергей Танчинец отметил, что всего в клипе задействованы трое актеров и с каждым из них было невероятно приятно работать.

"С Ахтемом мы давно знакомы, и я с огромным уважением к нему отношусь. Он чрезвычайно талантливый режиссер и актер, а еще очень приятный человек. В своё время он уже снимался в нашем клипе на песню "Героям" и тогда сразу согласился присоединиться. На этот раз тоже не колебался. За что я, конечно, благодарен. Настя – наша очень-очень хорошая подруга. Они с моей женой Юлианой часто проводят время вместе, ездят друг к другу в гости, ездят в отпуск. К тому же Настя – очень профессиональная актриса. Также хочу отметить Павла Пашуткина. Мы с ним работали впервые. Когда искали актёра на эту роль, нам было важно найти человека, который напоминал бы Ахтема в молодости. И когда увидели Павла вживую, вся команда сразу согласилась, что они похожи, как две капли воды. Павел, как и Ахтем, является действующим военнослужащим, поэтому мы особенно рады, что им обоим удалось найти время и присоединиться к съемкам", – рассказал музыкант.

Актриса Анастасия Цымбалару отметила, что это была одна из самых комфортных съемок в ее жизни.

"Еще и сбылась моя маленькая мечта, ведь я давно хотела сыграть роль именно такого плана. На съемках очень чувствовалось, что обо мне заботятся: постоянно спрашивали, все ли в порядке и не нужно ли мне чего-нибудь. С Павлом, моим партнером по кадру, мы очень легко нашли общий язык. Многие моменты рождались прямо в процессе, благодаря импровизации, и мне кажется, у нас все прекрасно сложилось. К сожалению, в кадре не было непосредственного взаимодействия с Ахтемом, но, надеюсь, у нас ещё всё впереди и такая возможность обязательно представится", – отметила Анастасия.

Ахтем Сеитаблаев добавил, что очень слаженная работа на съемочной площадке привела к потрясающему результату: "Клип получился великолепным". "Лейла" станет главным саундтреком к его будущей режиссерской работе – фильму "ГУР. Код "Сикора"".

Напомним, ранее УНИАН писал о том, как лидер группы "Без Обмежень" женился во второй раз.

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