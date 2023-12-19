Только примерно треть опрошенных считают, что Вашингтон делает слишком много.

Число американцев, которые поддерживают предоставление военной помощи Украине, увеличилось. Более трети опрошенных считают, что Вашингтон должен сделать для Киева больше.

FOX News провел опрос о том, какую роль США должны играть в войнах в Украине и Израиле.

Так, 31% респондентов считают, что США должны делать больше для Украины, чтобы помочь защититься от Российской Федерации, 35% говорят, что текущий уровень поддержки достаточный, а 30% - делать нужно меньше.

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Таким образом, с ноября текущего года количество тех, кто поддерживает увеличение помощи Украине в США выросло на 10 пунктов. При этом демократы (+13) и республиканцы (+7) считают, что Киеву нужна дополнительная помощь.

Что касается Израиля, то большинство в 61% поддерживает Израиль, но это меньше 66% в ноябре и 68% в октябре. То есть число приверженцев Иерусалима постепенно снижается.

Помощь США для Украины - последние новости

Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиарда долларов, 61 миллиард из которых для Украины. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопрос помощи для Укарины будет решаться уже в следующем году.

При этом Вашигтон продолжает отправлять оружие Киеву. В Пентагоне заявили, что завысили стоимость оружия, которое уже отправили, благодаря чему появился резерв в размере 4,4 миллиарда долларов.

18 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что участники переговоров в Сенате не смогли достичь договоренности относительно рамочных мер по безопасности границ, которые республиканцы требовали в качестве условия выделения нового финансирования для Украины. Теперь шансы на голосование до Рождества сократились.

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