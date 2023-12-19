Число американцев, которые поддерживают предоставление военной помощи Украине, увеличилось. Более трети опрошенных считают, что Вашингтон должен сделать для Киева больше.
FOX News провел опрос о том, какую роль США должны играть в войнах в Украине и Израиле.
Так, 31% респондентов считают, что США должны делать больше для Украины, чтобы помочь защититься от Российской Федерации, 35% говорят, что текущий уровень поддержки достаточный, а 30% - делать нужно меньше.
Таким образом, с ноября текущего года количество тех, кто поддерживает увеличение помощи Украине в США выросло на 10 пунктов. При этом демократы (+13) и республиканцы (+7) считают, что Киеву нужна дополнительная помощь.
Что касается Израиля, то большинство в 61% поддерживает Израиль, но это меньше 66% в ноябре и 68% в октябре. То есть число приверженцев Иерусалима постепенно снижается.
Помощь США для Украины - последние новости
Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиарда долларов, 61 миллиард из которых для Украины. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопрос помощи для Укарины будет решаться уже в следующем году.
При этом Вашигтон продолжает отправлять оружие Киеву. В Пентагоне заявили, что завысили стоимость оружия, которое уже отправили, благодаря чему появился резерв в размере 4,4 миллиарда долларов.
18 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что участники переговоров в Сенате не смогли достичь договоренности относительно рамочных мер по безопасности границ, которые республиканцы требовали в качестве условия выделения нового финансирования для Украины. Теперь шансы на голосование до Рождества сократились.