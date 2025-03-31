В Иране подготовили пусковые установки на случай эскалации с США.

В Иране привели в боевую готовность пусковые установки на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Tehran Times.

Уточняется, что пусковые установки подготовлены во всех городах, где есть подземные военные базы.

"Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные наносить удары по позициям, связанным с США, на фоне постоянных угроз со стороны президента Дональда Трампа, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение на его условиях", - сказано в сообщении.

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По данным издания, подземные военные объекты, разбросанные по всей стране, спроектированы таким образом, чтобы выдерживать авиаудары.

Угрозы Трампа Ирану

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп установил Ирану жесткие сроки для новой ядерной сделки. Он дал Тегерану, который продолжает стремительно развивать свою ядерную программу, два месяца на то, чтобы заключить новое соглашение.

Ядерная сделка между Ираном, США, Россией, КНР, Великобританией и Францией была заключена в 2015 году. Договоренность подразумевала, что Тегеран будет беспрепятственно допускать инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на постепенное снятие западных санкций, а большая часть обогащенного урана будет вывезена за границу. Также требовалось, чтобы завод по обогащению урана Фордо стал научно-исследовательским центром.

Ранее Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если Тегеран не подпишет с Вашингтоном соглашение по своей ядерной программе.

В то же время, Иран отказался от прямых переговоров с США, несмотря на угрозы и призывы Трампа. По данным AP, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна оставляет открытой возможность непрямых переговоров.

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