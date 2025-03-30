Иран отказался от прямых переговоров с США, несмотря на призывы Трампа, - AP

В Иране заявили, что США должны доказать, что "могут построить доверие".

Иран отвергает прямые переговоры с США по поводу своей быстро развивающейся ядерной программы. Так Тегеран ответил на письмо, которое президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру страны Али Хаменеи, сообщает Associated Press.

Отмечается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна оставляет открытой возможность непрямых переговоров с США. Тем не менее такие переговоры не продвинулись с тех пор, как в 2018 году Трамп в свой первый срок в одностороннем порядке вывел Вашингтон из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами.

"Мы не избегаем переговоров. До сих пор у нас возникали проблемы из-за нарушения обещаний. Они (США - УНИАН) должны доказать, что могут построить доверие", - сказал Пезешкиан.

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В агентстве напомнили, что до комментариев Ирана Трамп говорил о том, что рассматривает возможность военных действий и введения дополнительных тарифов, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение.

"Если они не пойдут на сделку, то начнутся бомбардировки, и это будут такие бомбардировки, каких они еще никогда не видели", - говорил президент США в эфире NBC News.

Ядерная программа Ирана - важные новости

Ранее в Axios сообщали, что президент США Дональд Трамп установил Ирану жесткие сроки для новой ядерной сделки. Он также пригрозил последствиями, если Тегеран отклонит его предложение.

Кроме того, в Bloomberg писали, что российский диктатор Владимир Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах между США и Ираном. Отмечается, что этот вопрос Трамп и Путин обсуждали во время их последнего телефонного разговора.

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