В Иране заявили, что "американцы не соблюдали первоначальную сделку".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что начинать новые переговоры с США после того, как глава Белого дома Дональд Трамп предложил заключить новую ядерную сделку, было бы неразумно и нечестно, сообщает Bloomberg.

"Переговоры с США не решат ни одной из проблем страны", - сказал он во время выступления на иранском государственном телевидении.

Али Хаменеи отметил, что опыт опыт посредничества в заключении первоначального ядерного соглашения 2015 года привел к усилению санкций после вступления Трампа в должность.

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"Наше правительство в то время сидело с американцами, разговаривало с ними, и они вместе смеялись, пожимали друг другу руки, делали все остальное", - добавил верховный лидер Ирана.

Также Али Хаменеи подчеркнул, что при первом президентском сроке Трампа "американцы не соблюдали ту сделку". Он обвинил президента США в том, что именно он разорвал соглашение.

В агентстве напомнили, что ядерное соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий, наложило жесткие ограничения на атомную деятельность Ирана в обмен на снятие американских санкций. Его подписал 44-й президент США Барак Обама, а в 2018 году Трамп объявил, что Вашингтон разрывает соглашение, а также вводит более жесткие санкции.

Санкции против Ирана - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что первые санкции президента США Дональда Трампа против Ирана ударили сразу по трем кораблям с нефтью. Также ограничения затронули и нескольких юридических и физических лиц в разных странах.

Кроме того, в Sky News писали, что Трамп подпишет указ о возобновлении "максимального давления" на Иран. Таким образом президент США планирует перекрыть стране все пути к ядерному оружию.

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