Президент США пригрозил последствиями, если Тегеран отклонит его предложение.

Президент США Дональд Трамп отправил верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи "жесткое письмо", в котором обозначил сроки для заключения новой ядерной сделки. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных источников в Белом доме.

Уточняется, что Трамп дал Ирану, который продолжает стремительно развивать свою ядерную программу и как никогда приблизился к созданию ядерного оружия, два месяца на то, чтобы заключить новое соглашение.

По словам источников, письмо было "жестким". В нем американский лидер предложил провести переговоры по новой сделке, а также пригрозил последствиями, если Тегеран отклонит инициативу и продолжит развивать свою ядерную программу.

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Источники утверждают, что перед отправкой письма в Иран Белый дом проинформировал о его содержании нескольких союзников, среди которых были Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В администрации Трампа и в иранской миссии при ООН отказались предоставить комментарий журналистам по этому поводу.

Между тем, Хаменеи назвал предложение Трампа по ядерной сделке "обманом", целью которого якобы является создание впечатления о том, что Тегеран отказывается от переговоров.

После этого иранская миссия при ООН объявила, что Исламская республика не исключает, что диалог по ядерной программе с США все же может состояться:

"Если целью переговоров является снятие опасений относительно возможной милитаризации ядерной программы Ирана, такие обсуждения могут быть рассмотрены".

Однако дипломаты добавили, что если целью является "демонтаж мирной ядерной программы" Ирана, то такие переговоры никогда не состоятся.

Что известно о ядерной сделке с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном, США, Россией, КНР, Великобританией и Францией было подписано в 2015 году. Договоренность подразумевала, что Тегеран будет беспрепятственно допускать инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на постепенное снятие западных санкций, а большая часть обогащенного урана будет вывезена за границу. Также требовалось, чтобы завод по обогащению урана Фордо стал научно-исследовательским центром.

Из-за нарушений со стороны Тегерана условий Трамп во время своего первого президентского срока объявил в 2018 году о выходе из соглашения и инициировал новые санкции. В 2019 году Иран приостановил выполнение двух пунктов договора.

По данным МАГАТЭ, Исламская республика продолжила развивать свою ядерную программу. Согласно одному из последних отчетов, у Ирана запасов обогащенного урана уже может хватить для создания пяти ядерных бомб.

Недавно, после вступления Трампа в должность президента во второй раз, российский диктатор Владимир Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах между США и Ираном.

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