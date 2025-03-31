Глава Белого дома пообещал иранцам устроить невиданные ранее бомбардировки.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если Тегеран не подпишет с Вашингтоном соглашение по своей ядерной программе.

"Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - заявил Трамп, пишет Reuters.

"Есть вероятность, что если они не заключат сделку, я введу для них вторичные тарифы, как четыре года назад", - добавил Трамп.

Видео дня

Иран и США

На прошлой неделе Иран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. Затем Трамп сообщил, что официальные лица США и Ирана ведут переговоры, но не вдавался в подробности.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил: "Прямые переговоры (с США) были отклонены, но Иран всегда участвовал в непрямых переговорах, и теперь верховный лидер также подчеркнул, что непрямые переговоры все еще могут продолжаться".

Переговоры по ядерной программе Ирана

Ранее Трамп установил Ирану жесткие рамки для новой ядерной сделки. Он также пригрозил последствиями, если Тегеран отклонит его предложение.

Кроме того, в Bloomberg писали, что российский диктатор Владимир Путин согласился быть посредником на переговорах между США и Ираном по ядерной программе.

Вас также могут заинтересовать новости: