Москва снова и снова будет пытаться взять под контроль своих бывших вассалов: от Украины до Чехии.

В минувшую субботу, когда премьер-министр Андрей Бабиш и глава МИД Чехии Ян Гамачек выступали со срочным обращением, появилось такое же ощущение, как и 21 августа 1968 года.

"Тогда мой отец, в то время чехословацкий дипломат, который отдыхал в Праге, сказал, что пять стран Варшавского договора атакуют нашу страну", - пишет на страницах Lidove Noviny журналист Либор Дворжак.

Он добавляет, что информация об атаке российских агентов на чешский склад боеприпасов казалась невероятной и немыслимой. Но потом чешские СМИ начали рассказывать о том, что это сделали агенты ГРУ с псевдонимами Петров и Боширов, которые ранее пытались отравить "новичком" экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. После этого впечатление, словно от дешевого фильма, закрепилось. Но, похоже, именно в таком мире мы и живем.

Читайте такжеЧехия будет говорить о причастности РФ к подрыву своего арсенала на заседании глав МИД ЕСРеакция Москвы на решительные шаги властей Чехии в ответ была ожидаемой. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала их "мошенничеством, о котором все должны знать" и которое плохо закончится. А зампред комитета по иностранным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал ответ Праги "абсурдом". А затем неназванный источник в МИД РФ прокомментировал Interfax: "Чехия, похоже, собирается закрыть свое посольство в Москве!".

Прежде чем рассмотреть поведение российских агентов на территории Чехии, автор предлагает немного остановиться на дипломатических связях между Прагой и Москвой. Прежде всего, привлекает внимание уж слишком раздутое посольство России в чешской столице. Его масштабы точно не соответствуют потребностям чешско-российских отношений.

Но для его размеров есть одно-единственное объяснение: Чехия - это ценная штаб-квартира для российских спецслужб прямо в сердце Европы. И с точки зрения российских представлений о себе как о сверхдержаве, было бы грех ею не воспользоваться. Чешские спецслужбы считают, что Москва уже давно это делает. Так что настало время что-то с этим сделать, установить более сбалансированные правила, если это вообще возможно без разрыва дипломатических отношений.

Но, возвращаясь к самому взрыву на складе боеприпасов в Чехии, чего же Россия пыталась добиться, отправляя своих агентов. Наиболее правдоподобным кажется объяснение, что оружие со склада, который в 2006 году перешел в частные руки, должно было попасть на поля сражения в Украине и Сирии, конфликты в которых поддерживала и продолжает поддерживать Россия. В таком случае, события 2014 года во Врбетицах были актом государственного терроризма в мирное время со стороны страны, которая не является союзником, но, по крайней мере, партнером. И это неслыханно.

Читайте такжеГолый Путин на золотом унитазе: в Чехии устроили необычную акцию (фото)Но путинская Россия, очевидно, не переживает о чем-то таком. Ей безразлично к тому, что она все глубже погружается в международную изоляцию. И за исключением режимов Александра Лукашенко в Беларуси или Николаса Мадуро в Венесуэле, она становится все более враждебной к своему близкому и далекому окружению. Ярким и очень тревожным примером этого является стягивание российского оружия на границе Украины. И пока не известно, куда этот процесс приведет.

"Россия продолжает двигаться в замкнутом круге своих шовинистических великодержавных представлений, в рамках которых она бы хотела хотя бы частично завоевать территории, которыми еще не так давно или непосредственно владела или имела на них такое влияние (и сюда можно отнести и нашу территорию), что по-сути было эквивалентом принадлежности к Российской или Советской империи. Пока современная Россия не привыкнет к тому, что она уже просто не такая, подобные проблемы будут продолжаться и в будущем", - говорится в статье.

Читайте такжеРоссийских дипломатов депортировали из Чехии (фото)Немного даже трагикомично, что Россия уже стереотипно и даже твердолобо отрицает свою вину. Этот обычай подчеркнул в своем романе "Доктор Гарин" российский прозаик Владимир Сорокин. Важными действующими лицами выступает так называемая "смелая восьмерка", группа из безногих мешков, которые когда-то правили миром. Их характеры, а также имена: Ангела, Дональд, Сильвио, Синдзо, Джастин и др., - прямо говорят, о ком идет речь. Конечно же, среди этих некогда могучих "мешков" есть и Владимир, который на любой вопрос или замечание всегда отвечает одно и то же: "Это не я!". И именно так ведет себя путинская Россия сегодня на фоне скандала в Чехии.

Скандал между Чехией и Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Перевод: Лесь Дымань