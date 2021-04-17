Министр иностранных дел страны высылает всех дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов.

По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Novinky.cz.

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Отмечается, что министр иностранных дел Ян Гамачек высылает всех дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. У них 48 часов, чтобы покинуть Чехию. Посла России уже проинформировали, ситуация обсуждается также с зарубежными партнерами.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

В российском МИДе решение Чехии о высылке дипломатов назвали "фокусами".

"Праге хорошо известно, что произойдет после подобных фокусов", - сказала журналистам представитель министерства Мария Захарова.

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Автор: Катерина Комолова